Hernando de Soto será el presidente del Consejo de Ministros, así lo anunció esta tarde la Presidencia de la República, através de un comunicado.

“Se trata de un peruano de reconocido prestigio y respeto internacional, su incorporación fortalece el rumbo institucional del gobierno de transición y respalda, entre otras prioridades, la garantía de elecciones limpias y transparentes”, señaló el Poder Ejecutivo.

Explicó que el presidente de la República, José María Balcázar, sostuvo una reunión de trabajo para definir las primeras acciones dentro del marco constitucional y de las facultades conferidas por el Congreso de la República a esta gestión transitoria.

La juramentación del Gabinete De Soto se realizará el martes 24 de febrero, anunció.

Añadi+o que como parte de acciones simbólicas futuras, está prevista una visita a líderes de pueblos indígenas de Estados Unidos y Canadá, con el propósito de tender puentes y promover la unión del “cóndor y el águila”, así como intercambiar experiencias sobre cómo las sociedades emergentes pueden beneficiarse cuando la economía y la tecnología digital llegan efectivamente a todas las personas.

Cabe recordar que el 21 de febrero, el presidente de la República,José María Balcázar, sostuvo una serie de reuniones en Palacio de Gobierno con actores clave del ámbito económico, entre ellos el economista Hernando de Soto y representantes de laSociedad Nacional de Industrias (SNI).