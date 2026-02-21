José María Balcázar (Foto: Presidencia)
José María Balcázar (Foto: Presidencia)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Daniel Seclen Parraguez
mailDaniel Seclen Parraguez

El Perú tiene un nuevo presidente. José María Balcázar, de la bancada de Perú Libre, fue elegido por el Congreso como el nuevo encargado de la presidencia hasta julio de 2026. Este nuevo cambio de gobierno despierta algunas interrogantes, sobre todo en lo que respecta en el manejo económico en el país.

TE PUEDE INTERESAR

Elecciones Generales 2026: ¿Cuáles son las regiones con mayor número de votantes?
Reggiardo pide a Balcázar priorizar la seguridad y ampliar estado de emergencia
EE.UU. se pronuncia sobre elección de Balcázar como nuevo presidente del Perú: ¿qué dijo?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.