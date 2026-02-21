En sus primeras declaraciones a la prensa, el mandatario precisó que se mantendrá la línea macroeconómica del Perú “No podemos dar saltos al vacío en materia económica sobre eso vamos a conversar con la ministra de Economía (Denisse Miralles)”.

Tipo de cambio, Bolsa de Valores y bonos soberanos

El primer indicador que reaccionó antes este nuevo cambio de gobierno fue el tipo de cambio. Este mostró una respuesta rápida: pasó de alrededor de 3.35 a 3.36 soles por dólar, alcanzando incluso un pico cercano a 3.371 durante la jornada.

Esta reacción, sin ser extrema, mostraba que la percepción de riesgo había aumentado y que los agentes económicos están más sensibles a cualquier anuncio o nombramiento que pueda confirmar o disipar temores.

Un nuevo gobierno tras una destitución introduce un nuevo episodio de posible volatilidad política en el Perú. Sin embargo, según un análisis de Renta 4, el impacto sería principalmente en términos de percepción de riesgo en el corto plazo, sin implicar una ruptura estructural del marco macroeconómico.

Así, la firma señala que, “si bien el nombramiento refuerza la narrativa de fragilidad institucional —ocho presidentes en diez años—, la aritmética parlamentaria que permitió su elección limita significativamente su margen de acción".

¿Qué se espera hacia adelante? “Va depender mucho de las primeras acciones del presidente. A quién nombra de primer ministro, de ministro de Economía, aunque él ya había avisado. Por ejemplo, anunció que le gustaría que se quede o que se mantenga la política económica”, precisó Jorge Carillo Acosta, experto en finanzas de Pacífico Business School.

Con respecto a la Bolsa de Valores ante este nuevo gobierno, con una ideología diferente a la que venía desempeñándose, se esperaría que en terreno negativo debido a que inversionistas locales y extranjeros tienden a vender acciones.

Sin embargo, en la mañana posterior al cambio de gobierno la bolsa se mantenía ligeramente en positivo (alrededor de 0.4%), en aparente contradicción con ese escenario esperado.

“(La bolsa) está en terreno positivo porque aún se tiene mucha fuerza el precio de los metales, como el oro y el cobre. Eso ha hecho que amengüe un poco el impacto”, explicó el economista Jimmy Astocóndor.

Respecto a los bonos globales soberanos del Perú, en el tramo corto y medio de la curva (3 a 5 años) se observa un desplazamiento hacia arriba de las tasas de interés de mercado.

Esto implica que el país debe ofrecer un mayor rendimiento para colocar su deuda, reflejando un aumento en la percepción de riesgo político asociado al perfil del nuevo presidente.

“Los portafolios se comienzan a asustar, los clientes comienzan a rematar los instrumentos de acciones y comienza el, el riesgo también a ir de la mano con eso”, remarcó.

Finalmente, variables macroeconómicas como la inflación y el PBI no muestran un impacto brusco, debido a que responden a dinámicas más estructurales y menos sensibles a un evento político inmediato, como en este caso, el cambio de gobierno.

Inversión pública y privada

El reciente cambio de gobierno también genera expectativas sobre lo que podría pasar con la inversión privada y pública.

Sin embargo, al ser un periodo corto de gobierno, no alterará de forma significativa el rumbo económico ni las finanzas del país en el corto plazo, por lo que el escenario más probable es uno de continuidad sin grandes reformas ni crisis.

La inversión pública tiene una lógica de ejecución trazada establecida, por lo que en cinco meses de gobierno (el tiempo que duraría el gobierno de Balcázar) no se verá mayor cambio debido a que los proyectos ya se encuentran programados.

En tanto, con respecto a la inversión privada, el empresariado previó un escenario político complejo desde antes.

Asimismo, las declaraciones iniciales del mandatario han generado que la reacción de los mercados pueda contenerse a tal modo que, por el momento, no se ha producido un quiebre de expectativas a raíz del cambio de mando. Sin embargo, el panorama podría variar.

“El hecho de que hable con Julio Velarde da una señal, pero no quiere decir que va a arreglar las cosas. Va a haber consenso y mantener la línea macroeconómica. Eso parece que todos lo están haciendo desde (el gobierno de) Humala”, explicó Jorge Guillén, profesor de la escuela de posgrado de la universidad ESAN.

Cabe precisar que el especialista descartó que estemos ante un escenario similar al inicio del gobierno de Pedro Castillo, debido a que la bolsa de valores no se ha desplomado y el tipo de cambio se mantiene bajo, lejos de los niveles cercanos a 4 soles observados en ese entonces.

Explicó que, en la actualidad, existen fundamentos más sólidos, como el flujo de capitales hacia la minería y un contexto de alto precio del oro, lo que amortigua la incertidumbre política.