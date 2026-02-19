El presidente de la república, José María Balcázar, afirmó que evaluará el desempeño de los actuales ministros de Estado y no descartó la posibilidad de efectuar ratificaciones en caso sea lo más pertinente.

En sus primeras declaraciones públicas como jefe de Estado, ratificó que trabajará para que las próximas elecciones generales no tengan cuestionamientos y que su gestión mantendrá una política monetaria sana.

“Vamos a evaluar a los ministros, desde mañana pasamos para ver cuál está cumpliendo (su labor) y si hay que ratificarlos, los ratificamos”, dijo al señalar que también se mantendrá lo económico-financiero.

“(Vamos a) mantener la política monetaria sana para que precisamente los agentes económicos puedan trabajar sin saltos ni preocupación. Nosotros tenemos la mejor disposición y tenemos una larga experiencia pública y sabemos manejar el Estado”, añadió.

En ese sentido, señaló que conversará este jueves con la ministra de Economía y Finanzas para ver qué aspectos “hay que reajustar”, en vista que no podemos dar saltos en materia económica.

Asimismo, señaló que evaluará el desempeño del Ministerio del Interior en la lucha contra el crimen organizado y si, en este caso, hay que hacer cambios, así se hará.

Elecciones sin cuestionamientos

En otro momento, el presidente de la república, sostuvo que su gestión también garantizará una actividad política seria y transparente “para que las elecciones no tengan ningún cuestionamiento”.

“En este tramo que nos queda, por el cese del anterior presidente, constitucionalmente se ha visto la nueva elección que ustedes han constatado. De esta manera se da un giro constitucional que hemos cumplido esta tarde“, dijo.