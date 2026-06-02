Famesa ubica su planta productiva en la ciudad de Arequipa. (Foto: Famesa)
Famesa ubica su planta productiva en la ciudad de Arequipa. (Foto: Famesa)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Mayumi García
mailMayumi García

La fabricante de explosivos, accesorios y agentes de voladura Famesa, apunta a ejecutar un proyecto relacionado con una de sus materia primas; ello, en su planta de Arequipa. De este modo, la compañía de capitales peruanos proyecta optimizar el proceso productivo a través de una operación más eficiente en sus instalaciones.

TE PUEDE INTERESAR

Australiana de explosivos Orica alista cambios en su planta de Arequipa, ¿qué prepara?
GDI contempla proyecto en su planta de explosivos del norte chico, ¿de qué trata?
China Hongda Civil Explosivos toma el control de Exsur: lo que significa para la minería peruana

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.