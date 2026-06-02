A través del Informe Técnico Sustentatorio (ITS), presentado ante el Ministerio de la Producción (Produce), la firma informó de su iniciativa denominada “Instalación de una nueva cancha de nitrato de amonio”, a realizarse en un área de 15,670 metros cuadrados (m2), dentro de la planta La Joya. En concreto, la implementación de esta iniciativa se vincula específicamente con las etapas de recepción, almacenamiento temporal y abastecimiento de nitrato hacia las líneas de producción.

“La implementación de este nuevo componente tiene como finalidad optimizar las condiciones de almacenamiento y manejo del nitrato, contribuyendo a una operación más eficiente, ordenada y segura dentro de las instalaciones, sin modificar la naturaleza del proceso productivo previamente aprobado”, explicó la empresa.

Agregó también que si bien la intervención implica un incremento en la capacidad instalada de almacenamiento, esta no conlleva la incorporación de nuevas líneas de producción ni el incremento de la capacidad productiva de las líneas existentes en la planta La Joya.

La implementación del proyecto se vincula específicamente con las etapas de recepción, almacenamiento temporal y abastecimiento de nitrato hacia las líneas de producción. (Foto: Famesa)

Inversión en la propuesta

La compañía detallo que la cancha de nitrato habilitada compartirá las actividades de recepción, almacenamiento y abastecimiento de materia prima (nitrato) con la cancha de nitrato existente, formando parte de las actividades auxiliares vinculadas al proceso productivo de emulsión a granel. Además, aclaró que este componente (cancha de nitrato de amonio) no constituye un proceso productivo independiente, sino que se integra al flujo operativo existente, permitiendo mejorar la disponibilidad y gestión del material hacia las líneas de producción.

Entre algunas de las actividades que se impulsarán para la instalación de la cancha de nitrato de amonio se encuentran labores de excavación, nivelación, formación de las vías de acceso, compactación del suelo y conformación de parapetos para la base de almacenamiento, instalación del cerco perimetral, sistema de drenaje, señalización de seguridad y control de calidad de las estructuras implementadas, entre otros

La inversión estimada es de S/ 2,600,000, con un periodo de ejecución de dos meses y un proyectado de vida útil de 20 a 30 años.

A fin de llevar adelante su plan, Famesa Explosivos presentó el ITS ante el Produce, a fin de recibir comentarios y/o sugerencias de la población a su propuesta hasta el 8 de junio, en el marco del Reglamento de Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental de la Industria Manufacturera y Comercio Interno.