Orica alista mejoras en su planta de Arequipa. (Foto referencial: Orica).
La australiana de explosivos y químicos, Orica, contempla mejoras en la actividad productiva de su planta industrial, situada en la región Arequipa. La compañía brindó mayores alcances respecto a la iniciativa al Ministerio de la Producción (Produce).

