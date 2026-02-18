Lacensura de José Jerí fue consumada el martes 17 de febrero, tras aprobarse las mociones de censura contra José Jerí. De esta manera la Mesa Directiva declaró la vacancia del cargo del presidente del Congreso de la República.
Tras ello, se comunicó que la elección al cargo de presidente del Congreso de la República, quien luego asumirá la Presidencia, se realizará en sesión del Pleno del Parlamento hoy miércoles 18 de febrero del 2026 a las 18:00 horas.
¿Quiénes son los candidatos para ocupar la presidencia?
El martes 17 de febrero, hasta la hora límite, los candidatos fueron inscribiéndose con la autorización de su respectiva agrupación política.
El primero en pronunciarse fue el legislador Edgard Reymundo Mercado, de la bancada Juntos por el Perú, Voces del Pueblo y Bloque Magisterial, quien confirmó que será candidato a la presidencia del Congreso de la República, tras la vacancia de José Jerí.
Posteriormente hicieron lo propio María del Carmen Alva, Héctor Acuña y José Balcázar.
Estos son los 4 candidatos presentados por las diferentes bancadas y solo uno será elegido presidente de la Mesa Directiva del Congreso y, por lo tanto, presidente de la República.
Cabe precisar que una quinta candidatura fue anunciada, en este caso proponiendo a la congresista Silvia Monteza. Sin embargo, no fue admitida.
Veinticuatro hoas después del cierre del plazo de inscripción.
Fernando Rospigliosi señaló que la sesión plenaria se reiniciará hoy a las 6:00 p.m., luego de que el plazo para la inscripción de candidatos a la Presidencia del Congreso se cerrara en la víspera, a la misma hora.
“El Reglamento del Congreso establece que la elección debe realizarse 24 horas después del cierre del plazo de inscripción. Esto explica la espera entre el cierre de candidaturas y el inicio del Pleno”, manifestó.
Fernando Rospigliosi Capurro, informó sobre el procedimiento
En declaraciones brindadas en el Hall de los Pasos Perdidos, el presidente encargado del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi Capurro, informó sobre el procedimiento que se seguirá para la elección del nuevo titular del Parlamento que completará el Periodo Anual de Sesiones 2025-2026 quien, conforme al marco constitucional vigente, asumirá automáticamente la Presidencia de la República.
Es posible una segunda vuelta
Rospigliosi Capurro detalló que resultará elegido el candidato o candidata que obtenga la mayoría de los votos de los congresistas presentes. En caso ningún postulante alcance dicha mayoría en una primera votación, se procederá a una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados, siendo proclamado ganador o ganadora quien obtenga mayor número de votos en esta ronda.
Finalmente, Rospigliosi Capurro expresó su expectativa de que la sesión plenaria se desarrolle con la tranquilidad y el orden necesarios, en resguardo de la institucionalidad democrática del país.