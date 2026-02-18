Lacensura de José Jerí fue consumada el martes 17 de febrero, tras aprobarse las mociones de censura contra José Jerí. De esta manera la Mesa Directiva declaró la vacancia del cargo del presidente del Congreso de la República.

Tras ello, se comunicó que la elección al cargo de presidente del Congreso de la República, quien luego asumirá la Presidencia, se realizará en sesión del Pleno del Parlamento hoy miércoles 18 de febrero del 2026 a las 18:00 horas.

¿Quiénes son los candidatos para ocupar la presidencia?

El martes 17 de febrero, hasta la hora límite, los candidatos fueron inscribiéndose con la autorización de su respectiva agrupación política.

El primero en pronunciarse fue el legislador Edgard Reymundo Mercado, de la bancada Juntos por el Perú, Voces del Pueblo y Bloque Magisterial, quien confirmó que será candidato a la presidencia del Congreso de la República, tras la vacancia de José Jerí.

Posteriormente hicieron lo propio María del Carmen Alva, Héctor Acuña y José Balcázar.

Estos son los 4 candidatos presentados por las diferentes bancadas y solo uno será elegido presidente de la Mesa Directiva del Congreso y, por lo tanto, presidente de la República.

Cabe precisar que una quinta candidatura fue anunciada, en este caso proponiendo a la congresista Silvia Monteza. Sin embargo, no fue admitida.