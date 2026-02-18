El líder de Alianza para el Progreso (APP) y candidato presidencial, César Acuña, tomó distancia de la postulación de su hermano, Héctor Acuña, a la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, en un contexto político marcado por la reciente censura de José Jerí.

“Yo no voy a apoyar la candidatura de mi hermano. Que quede claro. No vayan a estar pensando que hay un interés familiar”, declaró Acuña, al precisar que su posición busca evitar interpretaciones de favorecimiento dentro del proceso de elección parlamentaria.

La elección de la nueva Mesa Directiva cobra especial relevancia debido a que quien asuma la presidencia del Congreso también quedará a cargo de la Presidencia de la República, tras la salida de Jerí. En ese escenario, Acuña indicó que APP evaluará las distintas listas en contienda antes de definir una posición institucional.

Actualmente, son cuatro las fórmulas presentadas para dirigir el Parlamento. La lista de Héctor Acuña, del grupo Honor y Democracia, compite con las encabezadas por María del Carmen Alva (Acción Popular), Edgar Reymundo (Bloque Democrático Popular) y José María Balcázar (Perú Libre).

El líder de APP subrayó que su bancada analizará las opciones considerando la coyuntura política y la necesidad de garantizar estabilidad en la conducción del país, dado el rol que asumirá el próximo titular del Legislativo.

En otro momento, Acuña se refirió a la crisis política y a la censura de José Jerí, y sostuvo que el Perú debe evitar repetir escenarios de confrontación que terminen con expresidentes procesados o en prisión. En esa línea, hizo un llamado a la ciudadanía a optar por liderazgos que aseguren gobernabilidad y estabilidad institucional en las próximas elecciones.