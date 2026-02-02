El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 resolvió archivar el expediente de fiscalización seguido contra la organización política Alianza para el Progreso y contra Lady Camones, por presunta entrega de dádivas al concluir que los hechos observados ocurrieron antes de que la ciudadana adquiriera la condición de candidata inscrita en el marco de las Elecciones Generales 2026.

La decisión quedó consignada en la Resolución N.° 00409-2026-JEE-LIC2/JNE, en la que el colegiado evaluó un informe que advertía una presunta infracción al artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas, vinculada a la entrega gratuita de juguetes durante actividades navideñas en la región Áncash.

De acuerdo con el informe de fiscalización, las actividades se realizaron los días 17 y 22 de diciembre de 2025 en el caserío de Monte Chimbote, el asentamiento humano Jerusalén de Nuevo Chimbote y el distrito de Cáceres del Perú–Jimbe. En dichos eventos se habría observado la distribución de juguetes a menores de edad, parte de lo cual fue verificado mediante publicaciones en redes sociales.

Sin embargo, el JEE precisó que la inscripción de la lista de candidatos al Senado por APP fue aprobada el 1 de enero de 2026 y notificada el 3 de enero del mismo año. Conforme a la normativa electoral vigente, es a partir de esta última fecha que se adquiere formalmente la condición de candidato inscrito.

En ese sentido, el colegiado concluyó que no se configuró la conducta prohibida establecida en el artículo 8 del Reglamento de Fiscalización de Dádivas, al no existir la calidad de candidata al momento de los hechos observados.

Como parte de la resolución, el JEE dispuso archivar el expediente y remitir copias al Jurado Electoral Especial del Santa, a fin de que evalúe los hechos dentro del ámbito de su competencia.