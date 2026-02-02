Foro se realizará en el edificio histórico de El Comercio este 5 de febrero. Foto GEC
América Multimedia y El Comercio organizan el foro “Radiografía de la primera vuelta de las Elecciones 2026”. El encuentro que busca abordar temas cruciales que impactarán el proceso electoral, tendrá lugar este 5 de febrero y contará con la participación de destacados expertos y analistas políticos.

En el primer segmento, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, ofrecerá un análisis de la situación económica del país y las perspectivas a corto plazo. Este bloque estará moderado por Omar Mariluz, conductor de Cuarto Poder en América Televisión.

LEA TAMBIÉN: Planes de gobierno: las propuestas que sacuden el modelo vigente rumbo a las elecciones 2026

El segundo segmento será dedicado a la presentación de una encuesta exclusiva de Datum, que mostrará cuáles son los temas que más preocupan a los peruanos de cara a las elecciones. En este espacio participarán Urpi Torrado, CEO de Datum; Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director periodístico de El Comercio; y Rosana Cueva, directora periodística de América Televisión y Canal N.Finalmente, el tercer bloque incluirá un conversatorio sobre la situación electoral del país, el cual será moderado por Ariana Lira, jefa de EC Data, y contará con la participación de Augusto Álvarez Rodrich, conductor de Enfrentados en América Televisión, y el periodista y analista político Enrique Castillo.

Este encuentro - este es el primero de dos foros - se realizará en el histórico edificio de El Comercio en el Centro de Lima.

