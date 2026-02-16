El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) organizará el debate presidencial en dos fases y seis fechas y este viernes 20 de febrero sorteará, en acto público, las fechas asignadas paras las 36 organizaciones políticas con candidato presidencial informó el Director Nacional de Educación del máximo organismo electoral, Carlos Vilela.

En declaraciones a TV Perú, explicó que el principal objetivo es garantizar que el electorado emita un voto informado y consciente.

“Lo más importante para el Jurado Nacional de Elecciones es que todo el electorado esté bien informado, tenga un voto realmente consciente y libre, habiendo escuchado a todos los candidatos”, afirmó.

Debate en dos fases

Vilela precisó que, debido al elevado número de postulantes, resultaba inviable desarrollar el debate en uno o dos días.

“Somos uno de los países en el mundo que va a asumir una experiencia inédita de un debate presidencial con 36 candidatos(...) En un día, dos días no podríamos escuchar a todos”, sostuvo.

En ese sentido, detalló que la propuesta —presentada por el presidente del JNE, Roberto Burneo— fue aceptada por las organizaciones políticas el último viernes y contempla:

Primera semana: lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de marzo.

lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de marzo. Segunda semana: lunes 30 y martes 31 de marzo, y miércoles 1 de abril.

Cada jornada contará con 12 candidatos, quienes además de exponer sus planes de gobierno participarán en una interacción circular en grupos de tres, lo que permitirá intercambios directos.

“Vamos a escuchar a los candidatos una vez en la primera semana y una segunda vez en la segunda semana”, indicó.

Sorteo público y definición de temas

El funcionario adelantó que este viernes 20 de febrero, a las 4:00 p.m., se realizará el sorteo público de los temas y del orden de participación, incluyendo la conformación de los grupos de debate.

“Este viernes 20, podemos conocer ya los temas que se han priorizado, siempre bajo el consenso de las organizaciones políticas”, señaló.

Agregó que el presidente del JNE ofrecerá una conferencia de prensa para informar oficialmente los acuerdos alcanzados.

Debates para jóvenes, Parlamento Andino y regiones

Vilela también anunció otros espacios de debate orientados a fortalecer la información ciudadana. El 24 de febrero se realizará un debate entre diputados jóvenes y senadores, considerando que los jóvenes representan el 25% del electorado.

Asimismo, el 27 y 28 de febrero se desarrollarán exposiciones de candidatos al Parlamento Andino, a fin de que la ciudadanía conozca sus propuestas.

“Es importante que todos sepamos qué significa el Parlamento Andino y quiénes son sus candidatos y qué propuestas tienen”, manifestó.

Además, se organizarán debates descentralizados en regiones, donde cada organización política podrá designar a un diputado y un senador para exponer sus planteamientos ante la población local.

Finalmente, el director nacional de Educación del JNE subrayó que el proceso tiene un enfoque pedagógico. “Estamos en una situación bastante compleja, pero podemos llegar a tener este voto informado”, remarcó.