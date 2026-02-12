Al menos 86 candidaturas fueron excluidas de manera definitiva del proceso rumbo a las elecciones generales 2026, tras la resolución de renuncias y retiros presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), al vencerse el plazo el 11 de febrero último.

De acuerdo con los datos oficiales del JNE, las 86 renuncias ya fueron resueltas, por lo que los postulantes quedaron fuera de la contienda electoral, informó a la Agencia Andina.

Asimismo, se informó que 27 solicitudes permanecen en trámite. En tanto, según información conocida por RPP, al menos 37 pedidos de renuncia aún se encuentran pendientes de resolución.

Fecha límite

El calendario electoral establece que el miércoles 11 de febrero fue la fecha límite para que los candidatos presenten formalmente su renuncia ante la autoridad electoral.

El calendario electoral establece que el miércoles 11 de febrero fue la fecha límite para dimitir. Foto: GEC.

Este plazo alcanza a quienes integran la fórmula presidencial, así como a los postulantes al Senado, a la Cámara de Diputados y al Parlamento Andino.

Como se tenía establecido, el trámite debe realizarse a título personal y por escrito por el propio candidato. La renuncia podía ser presentada digitalmente o de manera presencial ante los Jurados Electorales Especiales (JEE) o en las oficinas descentralizadas del JNE a nivel nacional.