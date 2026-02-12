Alberto Moreno, secretario general de Ciudadanos por el Perú, confirmó el retiro del partido de las Elecciones Generales 2026 tras la decisión del JNE sobre la candidatura presidencial. Foto: Andina/ Referencial.
Alberto Moreno, secretario general de Ciudadanos por el Perú, confirmó el retiro del partido de las Elecciones Generales 2026 tras la decisión del JNE sobre la candidatura presidencial. Foto: Andina/ Referencial.
Redacción Gestión
A dos meses de las previstas para abril, el partido Ciudadanos por el Perú (CPP) anunció que no participará en la contienda nacional. La organización política comunicó su retiro total del proceso electoral, tanto en la fórmula presidencial como en las listas al Congreso.

El secretario general de la agrupación, Alberto Moreno, confirmó la decisión en declaraciones a RPP. “El partido ya había tomado una decisión de retirar las candidaturas tanto a nivel de diputados como senadores, de tal manera que no queríamos participar en el proceso electoral”, indicó.

En esa línea, explicó que la determinación responde a una evaluación interna sobre el actual escenario político y las condiciones en las que se desarrollaba su participación. “Preferimos nosotros dar un paso al costado (...) creo yo que electorado tiene una variopinta y escandalosa oferta política que no va a ayudar a la democracia”, manifestó.

Moreno también cuestionó las decisiones adoptadas por el respecto a la candidatura presidencial de la agrupación. “No queríamos participar en el proceso electoral porque la situación había sido inadecuada. La negativa de parte del Jurado Nacional de Elecciones tanto de anular la candidatura del compañero Morgan como la alternativa que se ubicó de tener una nueva plancha a pesar de que habían pasado las primarias”, agregó.

El . Sin embargo, el JNE rechazó su postulación al determinar que su afiliación al partido se realizó en marzo de 2025, cuando el plazo máximo establecido por ley vencía el 12 de julio de 2024.

Pese a ello, Moreno adelantó que el partido no detendrá su actividad política y que ya se encuentra enfocado en los próximos comicios subnacionales. “Nosotros ya desde hace dos meses venimos preparando las candidaturas municipales y regionales en las diversas regiones del país. Es otro frente de trabajo que tenemos”, afirmó.

Con esta determinación, Ciudadanos por el Perú queda fuera de las Elecciones Generales 2026 y reorienta su estrategia hacia las elecciones municipales y regionales.

