Partido vinculado a Nicanor Boluarte usó franja electoral. (Foto: Archivo El Comercio)
declaró improcedentes sus listas.

Según datos difundidos por el exministro de Justicia José Tello, , decisiones que finalmente no fueron apeladas.

José Tello señaló que y recordó que las resoluciones del JNE quedaron firmes al no apelarse.

LEA TAMBIÉN: Elecciones 2026: Antonio Maldonado renunció a candidatura al Senado por Ahora Nación

“Aun así, concentra publicidad en TV y radio del oriente del país, con un gasto cercano a 1.2 millones de soles, sin candidatos habilitados”, indicó en su cuenta en la red social X.

Del total recibido, el partido destinó 1 millón 425 mil 240 soles a la empresa A Mil Por Hora SAC, la cual administra los medios Ucayalina TV y Selvática Noticias.

LEA TAMBIÉN: La migración como discurso en las Elecciones 2026 en Perú: Captura de Maduro y éxito de Kast

Cabe recordar que Al no apelarse, las resoluciones quedaron firmes.

Asimismo, a inicios de noviembre de 2025, el JNE declaró improcedente el pedido del partido para modificar la fecha de afiliación del exministro Morgan Quero, con el fin de habilitar su candidatura en las elecciones de 2026.

El exministro José Tello señaló que Ciudadanos por el Perú está usando la franja electoral sin tener listas admitidas. Foto: Andina
