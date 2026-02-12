El partido Ciudadanos por el Perú (CPP), vinculado a Nicanor Boluarte, hermano de la expresidenta Dina Boluarte, utilizó la franja electoral a pesar de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró improcedentes sus listas.

Según datos difundidos por el exministro de Justicia José Tello, el partido recibió 1 millón 699 mil 150 soles para la franja electoral, pero sus 11 listas fueron declaradas improcedentes por el JNE, decisiones que finalmente no fueron apeladas.

José Tello señaló que Ciudadanos por el Perú está usando la franja electoral sin tener listas admitidas para el proceso electoral en curso y recordó que las resoluciones del JNE quedaron firmes al no apelarse.

Partido vinculado a Nicanor Boluarte, Ciudadanos por el Perú, hace uso de la franja electoral pese a no tener listas admitidas. Sus 11 listas fueron declaradas improcedentes por el @JNE_Peru y no fueron apeladas, por lo que esas decisiones quedaron firmes. Aun así, concentra… pic.twitter.com/61zIvehmee — José Tello Alfaro (@josetelloalfaro) February 11, 2026

“Aun así, concentra publicidad en TV y radio del oriente del país, con un gasto cercano a 1.2 millones de soles, sin candidatos habilitados”, indicó en su cuenta en la red social X.

Del total recibido, el partido destinó 1 millón 425 mil 240 soles a la empresa A Mil Por Hora SAC, la cual administra los medios Ucayalina TV y Selvática Noticias.

Cabe recordar que el JNE rechazó las 11 listas de Ciudadanos por el Perú para el Senado, Cámara de Diputados, Parlamento Andino y Presidencia. Al no apelarse, las resoluciones quedaron firmes.

Asimismo, a inicios de noviembre de 2025, el JNE declaró improcedente el pedido del partido para modificar la fecha de afiliación del exministro Morgan Quero, con el fin de habilitar su candidatura en las elecciones de 2026.