La Junta Nacional de Justicia (JNJ) informó que abrió una investigación preliminar contra el juez Richard Concepción Carhuancho, a raíz de una denuncia vinculada a hechos puestos en su conocimiento por el Tribunal Constitucional (TC).

Según precisó la institución a través de una nota de prensa, la medida se encuentra relacionada con la tramitación de un incidente de apelación dentro de un expediente del ámbito penal especializado. Dicho procedimiento estuvo a cargo del magistrado en el marco de un proceso seguido ante la justicia especializada.

LEA TAMBIÉN: JNJ pide a jueces y fiscales que actualicen sus datos de manera obligatoria

La decisión de la JNJ se produce luego de que el TC ordenara la reevaluación de la actuación del juez en el caso denominado ‘Waykis en la Sombra’. Esta disposición del máximo intérprete de la Constitución se dio tras declarar fundada la demanda presentada por Mateo Castañeda, quien ha sido vinculado a Nicanor Boluarte en el contexto de la investigación mencionada.

En su comunicado, la JNJ indicó que los hechos descritos ameritan el inicio de una indagación preliminar con el objetivo de determinar si la actuación del magistrado se ajustó a los deberes funcionales propios de su cargo.

LEA TAMBIÉN: JNJ no ratificó a Pablo Sánchez como fiscal supremo

La entidad no brindó mayores detalles sobre el contenido del expediente ni sobre los aspectos específicos del incidente de apelación materia de análisis.

La nota oficial consigna como referencia el expediente N.° 00203-2024-13, aunque no precisa la materia concreta que motivó la apertura de la investigación. Con esta decisión, la JNJ inicia una etapa preliminar destinada a recabar información y evaluar si corresponde o no avanzar hacia un procedimiento disciplinario formal.