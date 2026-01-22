La Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió no ratificar en el cargo de fiscal supremo a Pablo Wilfredo Sánchez Velarde.

La JNJ informó que se tomó esa decisión porque Sánchez no convenció en los rubos de evaluación “como son la idoneidad e integridad, que incluyen la conducta del magistrado, la asistencia y puntualidad, antecedentes disciplinarios, calidad de sus decisiones, desarrollo profesional”.

LEA TAMBIÉN: Pablo Sánchez asume el cargo de fiscal de la Nación interino tras la suspensión de Delia Espinoza

Según la Junta Nacional de Justicia Sánchez Velarde “no ha satisfecho” los rubros necesarios para obtener su ratificación, como son la idoneidad e integridad. (Foto: Andina)

“Además, Sánchez Velarde registra una suspensión de ciento veinte (120) días, al acreditarse que el magistrado incurrió en la comisión de faltas disciplinarias muy graves”, se indicó.

La JNJ llevó adelante hoy la entrevista pública ampliatoria presencial de Sánchez Velarde, como parte de su proceso de ratificación en el cargo dentro de la Convocatoria n.º 001-2021-RATIFICACIÓN/JNJ, conforme a lo establecido por la Dirección de Evaluación Integral y Ratificación.

La diligencia formaba parte de las etapas del procedimiento constitucional que evalúa el desempeño, idoneidad e integridad de los magistrados que se encuentran comprendidos en procesos de ratificación periódica.