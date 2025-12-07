La Junta Nacional de Justicia (JNJ) tendrá un cambio en su conducción a partir de 2026. La magistrada María Teresa Cabrera fue elegida presidenta para el periodo 2026-2027, en reemplazo del actual titular, Gino Ríos Patio. La elección se realizó en sesión interna del organismo constitucional autónomo. Como vicepresidente fue designado el también magistrado Víctor Hugo Chanduví.

Cabrera, quien actualmente ocupa la vicepresidencia de la JNJ, asumirá la dirección de la entidad en un periodo en el que se prevé una agenda cargada de procesos disciplinarios, evaluaciones de magistrados y seguimiento a la reforma judicial. Chanduví, en tanto, tomará el puesto que hoy ostenta Cabrera, consolidando una dupla que ya forma parte del núcleo directivo del organismo.

La nueva presidenta de la JNJ es doctora en Derecho y magíster en Derecho Penal. Es abogada por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y cuenta con estudios de maestría en Derecho Civil y Comercial en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Además, suma un máster europeo en Dirección de Gestión Pública (UNIR, España) y diversas especializaciones internacionales en sistema acusatorio, litigación oral y gestión pública.

Cabrera también cuenta con certificaciones en integridad, compliance y administración estratégica en instituciones como la Universidad Continental, la Marina de Guerra del Perú y la Fuerza Aérea del Perú, donde participó en programas vinculados a gestión de crisis y poder aeroespacial.

Antes de su incorporación a la JNJ, María Teresa Cabrera fue congresista de la República por Podemos Perú durante el periodo 2020-2021. En el Parlamento ejerció la Tercera Vicepresidencia, integró la Mesa Directiva y fue parte de la Comisión Permanente y de grupos de trabajo clave como Fiscalización y Justicia.

También dirigió la Oficina de Cooperación Internacional del Legislativo y lideró un proyecto de fortalecimiento institucional en coordinación con el PNUD.

El perfil del nuevo vicepresidente

Por su parte, Víctor Hugo Chanduví, elegido vicepresidente de la JNJ, es abogado con más de cuarenta años de trayectoria. Posee un doctorado en Derecho y estudios de doctorado en Educación. Además, cuenta con grados de maestría en Derecho Civil y Comercial, así como en Derecho Constitucional, obtenidos en la Universidad Nacional de Trujillo y la Universidad Privada Antenor Orrego.

Explorando ahora un rol clave en la dirección del organismo, Chanduví se suma al liderazgo de la institución responsable de la selección, evaluación y sanción de jueces y fiscales, así como de la supervisión del sistema de justicia en todo el país.

Con esta elección, la JNJ renueva su comando para los próximos dos años, en un contexto en el que se mantienen en agenda debates sobre la autonomía institucional y el fortalecimiento del sistema judicial peruano.