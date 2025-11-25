El Noveno Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia confirmó la vigencia de la orden que dispone la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación, pero declaró improcedente un nuevo pedido presentado por la magistrada para habilitar día y hora específicos para ejecutar la medida cautelar.

El documento judicial, de cinco páginas, precisa que la medida cautelar ya fue emitida y dirigida expresamente contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ), entidad que debe cumplir con reponer a Espinoza en el máximo cargo del Ministerio Público.

En su resolución, el juzgado recuerda que mediante la Resolución Nº 9, del 10 de noviembre, se ordenó a la JNJ reponer a Espinoza “dentro del segundo día de notificada”, para que continúe ejerciendo sus funciones como fiscal de la Nación conforme a la Constitución. Además, se exhortó a la entidad a cumplir con los deberes de conducta procesal.

El juzgado recalca que la demanda de Espinoza está dirigida contra la JNJ, y por tanto, “la solicitud cautelar debe ser ejecutada contra la misma”. En esa línea, el juez precisa que la medida no puede redirigirse hacia otras autoridades.

Delia Espinoza acudió a la Corte Superior de Lima debido a que aún no ha sido repuesta como fiscal de la Nación por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

A su vez, el magistrado declaró improcedente el pedido presentado por Espinoza para habilitar día y hora específicos con el fin de ejecutar la medida cautelar.

El juzgado fundamenta su decisión en que las resoluciones judiciales “se ejecutan en sus propios términos”, conforme al análisis realizado por la judicatura y en aplicación del artículo 128 del Código Procesal Civil.

Pese a la improcedencia del pedido adicional, la resolución reafirma que la orden principal sigue vigente: la JNJ debe restituir a Delia Espinoza en el cargo de fiscal de la Nación.