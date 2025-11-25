La Comisión Permanente del Congreso debate este martes 25 de noviembre la denuncia constitucional que exige inhabilitar por 10 años a los fiscales supremos Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Delia Espinoza.

Se acusa a los fiscales supremos por infringir la Constitución y la comisión de los presuntos delitos de usurpación de función pública, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica.

Incluso, se contempla levantar el fuero para que el fiscal de la Nación los denuncia ante la Corte Suprema en un plazo de cinco días.

La denuncia constitucional 528 la presentaron los legisladores Fernando Rospigliosi, José Cueto y Alfredo Azurín, quienes acusan a los fiscales supremos por negarse a acatar la ley que devuelve la investigación preliminar a la Policía Nacional del Perú - PNP.

La suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en medio de otra controversia. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec

De prosperar la denuncia en la Comisión Permanente para la inhabilitación de 10 años en el ejercicio público, el informe será sustentado y debatido en el Pleno del Congreso como prioridad en su agenda.

Vale añadir que una de las investigadas (Delia Espinoza) se encuentra suspendida por la Junta Nacional de Justicia en medio de tensiones en la Fiscalía.