Dina Boluarte solicitó al Congreso pensión vitalicia y otros beneficios como expresidenta. (Foto: Presidencia)
, en una carta dirigída al presidente del Legislativo, Fernando Rospigliosi, reveló el dominical Cuarto Poder.

La normativa vigente indica que , así como abastecimiento de 150 galones de gasolina mensual.

Sin embargo, habría más beneficios de los ya detallados.

“A ella le correspondería percibir una pensión, tener derecho a personal de seguridad del Estado, son dos personas las que tendrían que salvaguardar su integridad. Adicionalmente a un asesor, un vehículo también y por supuesto, mantener el acceso al seguro de salud privado que mantuvo durante el periodo en que estuvo como presidente. Todo eso de por vida”, explicó Martín Cabrera Marchán, especialista en Gestión Pública y Asuntos Parlamentarios.

A pesar de su destitución por incapacidad moral, . Además, estos, mientras no exista una acusación constitucional aprobada, no se pueden suspender.

“Si la hubiera, se entiende, porque así lo dice la ley que la propia expresidenta ha citado, que se suspendería hasta que la sentencia se emita”, precisó Cabrera Marchán.

Según el reportaje, Recordemos que, durante su mandato, el sueldo presidencial fue aumentado a 35 mil 568 soles.

“El Congreso, si quisiera, podría hacerlo (otorgarles 35 mil 568 soles de pensión vitalicia), pero yo no creo que el Legislativo decida así de manera tan sencilla querer hacerlo, porque tendrían que entrar a revisar nuevamente el procedimiento de cómo es que se dio este incremento”, puntualizó el especialista.

