Delia Espinoza envió una carta al fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, en donde solicita que cumpla con la resolución judicial y le devuelva el cargo, así como nombrar una comisión para la transferencia y suspender las gestiones institucionales que realizan.

En el documento, Espinoza explicó que, ante la proximidad del fin del interinato, se debe suspender las funciones del cargo de fiscal de la Nación que tiene Gálvez.

“Dada la proximidad del término de su interinato, corresponde suspender las gestiones institucionales propias del Fiscal de la Nación, las que serán retomadas por la suscrita en mi calidad de titular legítima en dicho cargo”, se lee la carta.

Cabe recordar que el juez constitucional de Lima, Juan Torres Tasso, dio un plazo de dos días a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para que Espinoza sea restaurada en su cargo como titular del Ministerio Público, debido a que la entidad no obedeció una orden previa del 13 de octubre que aceptaba una medida cautelar a favor de Espinoza.

La JNJ mantuvo la suspensión de Espinoza explicando que el proceso disciplinario es por cuatro cargos y que la medida cautelar dictada solo es aplicable al cargo abierto por no reincorporar a Patricia Benavides como fiscal suprema y fiscal de la Nación.

En declaraciones a la prensa, Espinoza consideró que “la Junta Nacional de Justicia está siendo protegida por el Congreso” debido a que no ha continuado con las denuncias constitucionales por delitos cometidos por la JNJ a partir de la “reposición inconstitucional” de Patricia Benavides.