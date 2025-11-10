La Junta de Fiscales Supremos aplazó la decisión sobre si desactiva o no el Equipo Especial Lava Jato, por lo cual este proceso continúa en evaluación, informó el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez.

El titular del Ministerio Público señaló que, debido a la falta de información técnica y administrativa, se ha postergado la decisión hasta una nueva reunión, prevista para la próxima semana.

“La evaluación se va a hacer en la audiencia de las Juntas Fiscales Supremos. En este momento estamos recabando la información técnica de los organismos técnicos y también de la Gerencia General para ver el costo de mantener estos equipos especiales y ver la eficiencia que han tenido”, indicó en Canal N,

Noticia en desarrollo.