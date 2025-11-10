Junta de Fiscales Supremos aplaza decisión sobre si desactiva el Equipo Especial Lava Jato. (Foto: Congreso)
por lo cual este proceso continúa en evaluación, informó el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez.

E, se ha postergado la decisión hasta una nueva reunión, prevista para la próxima semana.

“La evaluación se va a hacer en la audiencia de las Juntas Fiscales Supremos. En este momento estamos recabando la información técnica de los organismos técnicos y también de la Gerencia General para ver el costo de mantener estos equipos especiales y ver la eficiencia que han tenido”, indicó en Canal N,

Noticia en desarrollo.

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, precisó que esta decisión se ha postergado debido a la falta de información técnica y administrativa.(Foto: Congreso)
