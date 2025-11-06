Arturo Fernández retirará denuncia contra César Combina “en bien de la democracia”. Foto: Difusión
Arturo Fernández retirará denuncia contra César Combina “en bien de la democracia”. Foto: Difusión
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

para evitar que este caso sea usado en contra del exlegislador si quiere postularse a la Presidencia de la República.

y que siempre priorizará la democracia por encima de las diferencias políticas.

“Así que, al margen de las palabras que ha tenido el señor Combina hacia mi persona, no voy a permitir que utilicen un medio legal para sacarlo de la contienda”, precisó a RPP.

LEA TAMBIÉN: Fiscalía presentó denuncia constitucional contra excongresista César Combina

Asimismo, e, incentivo oculto ni comunicación previa con Combina o su defensa.

“Ya presenté mi desistimiento a la querella a cambio de nada, solamente en bien de la democracia”, recalcó.

LEA TAMBIÉN: Fiscalía denuncia a excongresista César Combina por presuntos cobros a alcaldes

Fernández tomó esta decisión

El exalcalde de Trujillo aseguró que esta decisión no responde a ningún acuerdo, incentivo oculto ni comunicación previa con Combina o su defensa. (Foto: Congreso)
El exalcalde de Trujillo aseguró que esta decisión no responde a ningún acuerdo, incentivo oculto ni comunicación previa con Combina o su defensa. (Foto: Congreso)

