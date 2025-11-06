El exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández, anunció que retirará la denuncia por presunta difamación contra el excongresista César Combina para evitar que este caso sea usado en contra del exlegislador si quiere postularse a la Presidencia de la República.

Fernández afirmó que no permitirá que se utilice un tema legal para sacar a alguien de la competencia política y que siempre priorizará la democracia por encima de las diferencias políticas.

“Así que, al margen de las palabras que ha tenido el señor Combina hacia mi persona, no voy a permitir que utilicen un medio legal para sacarlo de la contienda”, precisó a RPP.

LEA TAMBIÉN: Fiscalía presentó denuncia constitucional contra excongresista César Combina

Asimismo, el exalcalde aseguró que esta decisión no responde a ningún acuerdo, incentivo oculto ni comunicación previa con Combina o su defensa.

“Ya presenté mi desistimiento a la querella a cambio de nada, solamente en bien de la democracia”, recalcó.

LEA TAMBIÉN: Fiscalía denuncia a excongresista César Combina por presuntos cobros a alcaldes

Fernández tomó esta decisión luego de que el 5 de noviembre el Poder Judicial (PJ) declaró reo contumaz a Combina por no asistir a una audiencia virtual en el caso de presunta difamación, ordenando su búsqueda y captura inmediata por la Policía Nacional del Perú (PNP).