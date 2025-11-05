El Poder Judicial declaró reo contumaz al excongresista César Augusto Combina Salvatierra y ordenó su inmediata ubicación y captura, al no presentarse a la audiencia de juicio oral que se realizaba en su contra por el presunto delito de difamación agravada .

La medida fue dictada por el Sexto Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo, perteneciente a la Corte Superior de Justicia de La Libertad, a cargo del juez Juan Conrrado Bendezú Villena.

El proceso se sigue por una denuncia interpuesta por César Arturo Fernández Bazán, exalcalde de Trujillo, quien acusa a Combina de atentar contra su honor a través de declaraciones públicas.

Según la resolución judicial, el exparlamentario no participó en la audiencia convocada a las 10:07 a. m. del 30 de octubre de 2025, realizada mediante la plataforma virtual Google Hangouts Meet. Tampoco asistieron sus abogados ni se presentó defensa acreditada, lo que llevó al juzgado a ordenar su ubicación y captura.

“Se resuelve declarar reo contumaz al acusado César Augusto Combina Salvatierra, disponiéndose su inmediata ubicación y conducción compulsiva para que sea puesto a disposición de este juzgado”, señala la Resolución N.° 8 emitida por el tribunal.

La figura de reo contumaz se aplica cuando una persona procesada no asiste reiteradamente a las citaciones judiciales durante la etapa de juicio oral. En estos casos, el juez puede ordenar su detención y conducción forzosa ante el juzgado correspondiente.

LEA TAMBIÉN: Fiscalía presentó denuncia constitucional contra excongresista César Combina

De no presentarse voluntariamente, Combina podría ser detenido por la Policía Nacional en cualquier momento y puesto a disposición del tribunal que sigue el caso.

El juzgado, además, dispuso la reserva del juzgamiento hasta que el acusado sea ubicado y se reanude el proceso.