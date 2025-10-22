El excongresista César Combina anunció de manera oficial su precandidatura presidencial por Avanza País para las Elecciones 2026. Afirmó que el Perú necesita “liderazgo, claridad y unidad”, e hizo un llamado a la unidad de todas las fuerzas de derecha y del centro liberal-conservador del país.

Combina Salvatierra añadió que su objetivo no es dividir a la derecha, sino construir una gran coalición patriótica que defienda los valores de la libertad, la familia, la fe y la Constitución.

“Nuestro enemigo no está en la derecha, está en la izquierda que ha destruido la economía, la moral y la esperanza del país”, manifestó mediante una nota de prensa.

El precandidato, asimismo, destacó su respeto hacia otros referentes del sector, como Philip Butters (Avanza País) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular), señalando que “las diferencias no deben convertirnos en adversarios”.

Excongresista César Combina anunció su precandidatura presidencial para las Elecciones 2026. Foto: Cortesía.

Agregó que, tal como sucede en otras democracias, las elecciones primarias ”deben fortalecer el bloque, no fracturarlo” .

Anunció, además, que recorrerá el país con su equipo de más de mil afiliados al partido, para difundir sus diez propuestas programáticas.

Por último, César Combina recalcó que su campaña estará centrada en el orden, el trabajo, la libertad económica y la seguridad ciudadana, y que su proyecto buscará “enfrentar el comunismo, caviarismo y marxismo cultural”.