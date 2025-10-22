Excongresista César Combina destacó la necesidad de unir a todas las fuerzas de derecha y del centro liberal-conservador. (Foto: José Rojas Bashe / GEC)
Excongresista César Combina destacó la necesidad de unir a todas las fuerzas de derecha y del centro liberal-conservador. (Foto: José Rojas Bashe / GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El anunció de manera oficial su precandidatura presidencial por Avanza País para las . Afirmó que el Perú necesita “liderazgo, claridad y unidad”, e hizo un llamado a la unidad de todas las fuerzas de derecha y del centro liberal-conservador del país.

Combina Salvatierra añadió que su objetivo no es dividir a la derecha, sino construir una gran coalición patriótica que defienda los valores de la libertad, la familia, la fe y la Constitución.

“Nuestro enemigo no está en la derecha, está en la izquierda que ha destruido la economía, la moral y la esperanza del país”, manifestó mediante una nota de prensa.

LEA TAMBIÉN: Keiko Fujimori decidirá “en pocos días” si postulará a la presidencia en elecciones 2026

El precandidato, asimismo, destacó su respeto hacia otros referentes del sector, como y Rafael López Aliaga (Renovación Popular), señalando que “las diferencias no deben convertirnos en adversarios”.

Excongresista César Combina anunció su precandidatura presidencial para las Elecciones 2026. Foto: Cortesía.
Excongresista César Combina anunció su precandidatura presidencial para las Elecciones 2026. Foto: Cortesía.

Agregó que, tal como sucede en otras democracias, las elecciones primarias ”deben fortalecer el bloque, no fracturarlo”.

Anunció, además, que recorrerá el país con su equipo de más de mil afiliados al partido, para difundir sus diez propuestas programáticas.

LEA TAMBIÉN: Elecciones 2026: conoce las fechas claves del cronograma electoral

Por último, César Combina recalcó que su campaña estará centrada en el orden, el trabajo, la libertad económica y la seguridad ciudadana, y que su proyecto buscará “enfrentar el comunismo, caviarismo y marxismo cultural”.

TE PUEDE INTERESAR

Elmer Schialer se queda en el Gobierno: es nombrado asesor principal en la Cancillería
José Jerí: “El país no avanza por criterios contradictorios y búsqueda del caos”
TC archiva acusación contra Fujimori por caso Cócteles: ¿cuál será el impacto en otros procesos?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.