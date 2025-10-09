El precandidato presidencial por Avanza País, Phillip Butters, fue atacado en la ciudad de Juliaca (Puno) luego de participar en una entrevista en la Radio La Decana. Según se pudo ver en imágenes que circulan en las redes sociales, al salir del medio local una turba intentó agredirlo y fue necesaria la intervención de la Policía para resguardar su integridad.

El incidente ocurrió tras una tensa conversación con los conductores Fernando Salas y César Quispe, quienes cuestionaron a Butters por declaraciones realizadas en 2023.

“Nos dijeron que serían dos entrevistadores, pero aparecieron dos personas más que no eran periodistas sino agitadores. Pasé la entrevista tratando de entender sus posiciones, pero ellos ya venían con una agenda preconcebida de violencia”, señaló Phillip Butters en una entrevista en Combutters.

A su salida del local, el precandidato recibió insultos y objetos contundentes por parte de un grupo de manifestantes .

“Hay gente que desgraciadamente todavía considera que uno debe defender sus ideas a pedradas, agrediendo o intentando matar a los demás (...) Si la Policía no lleva un casco para mí, me rompían la cabeza varias veces”, relató.

Butters también cuestionó la participación de la conductora del programa, Guadalupe, a quien acusó de convocar a personas con antecedentes judiciales. “Estando ahí respondí sus preguntas y no sus insultos. De ahí a que hayan convocado gente, las imágenes son contundentes”, agregó Butters.

Finalmente, consideró que lo ocurrido constituye un intento de intimidación política a pocos meses de iniciarse la campaña por las Elecciones Generales 2026.

“Este es un acto que pretende amedrentar, no solamente a mí, sino a otros candidatos. El Perú no puede ceder a los chantajes con violencia. No discuto el derecho de protestar, pero de ninguna manera eso significa tirarle pedradas a las personas”, sentenció.

Avanza País condena agresión

La bancada de Avanza País emitió un comunicado oficial en el que condenó de manera firme toda forma de violencia política y expresó su respaldo a Phillip Butters, militante y precandidato presidencial del partido, tras el ataque que sufrió en Juliaca.

“Expresamos nuestra solidaridad y apoyo al señor Phillip Butters, militante y precandidato de nuestro partido, ante los hechos ocurridos esta mañana, donde fue objeto de violencia al salir de una entrevista radial”, señaló el grupo parlamentario en su pronunciamiento.

Asimismo, la bancada rechazó cualquier tipo de agresión o intento de amedrentamiento en el contexto político actual. “Ninguna discrepancia justifica la agresión ni el amedrentamiento. Las propuestas y diferencias de opinión deben tratarse mediante el diálogo, la tolerancia y el respeto a la ley, no a través de la violencia”, enfatizó el comunicado.