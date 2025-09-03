Alejandro Cavero califica de absurda la construcción del penal El Frontón: “Intentan tomarnos el pelo”. (Foto: Congreso)
Alejandro Cavero califica de absurda la construcción del penal El Frontón: “Intentan tomarnos el pelo”. (Foto: Congreso)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El , de la bancada de Avanza País, calificó de absurdo el proyecto del Ejecutivo de la construcción de , en el Callao.

En el programa Cuentas Claras de Canal N, el legislador sostuvo que, resulta inapropiado promover la costosa construcción de un nuevo penal en una isla, mientras que un proyectoscomo el del penal de Ica está paralizado hace ocho años, con expediente técnico y presupuesto asignado.

LEA TAMBIÉN: Presidenta del TC, Luz Pacheco: “El Frontón no debe ser como las cárceles de Bukele”

“¿Por qué se les ocurre plantear la en una isla? Además, su construcción es carísima porque se tiene que trasladar todo por bote hasta el penal, sin expediente técnico, en un lugar que se podría utilizar para tantas cosas bonitas”, indicó .

advirtió que la Marina de Guerra finalmente terminaría siendo involucrada en tareas impropias y que se utilizarían a las Fuerzas Armadas para limpiar el terreno donde se construiría el penal.

LEA TAMBIÉN: MML propone construir penales en Lima metropolitana con financiamiento privado: Los detalles

“Varios exmarinos han salido a protestar porque al final todo se le va a encargar a la Marina. La Marina (tendrá que) mandar sus botes, inspeccionar, patrullar y limpiar. Quieren usar las Fuerzas Armadas como si las Fuerzas Armadas sirvieran para botar el desmonte”, cuestionó.

consideró que la propuesta es una estrategia política que resulta engañosa, debido a que, indicó, no hay condiciones ni tiempo dentro del actual gobierno para concretar la obra.

LEA TAMBIÉN: Minjus: nuevo penal en la isla ‘El Frontón’ tendría un costo de S/ 500 millones

“Estamos frente a un intento de querer tomarle el pelo a la gente. La señora Boluarte se va en un año. Va a venir otro gobierno. En un año no va a acabar el si no tienen expediente técnico”, acotó.

Recordemos que el Consejo Nacional de Política Criminal (Conapoc) aprobó este martes por unanimidad la , en donde se albergaría a jefes y cabecillas de organizaciones criminales violentas.

El congresista advirtió que la Marina de Guerra finalmente terminaría siendo involucrada en tareas impropias y que se utilizarían a las Fuerzas Armadas para limpiar el terreno donde se construiría el penal. (Foto: Andina)
El congresista advirtió que la Marina de Guerra finalmente terminaría siendo involucrada en tareas impropias y que se utilizarían a las Fuerzas Armadas para limpiar el terreno donde se construiría el penal. (Foto: Andina)

TE PUEDE INTERESAR

Admiten a trámite recurso de apelación de PPK para archivar caso Westfield Capital: ¿Qué sucedió?
Denuncian presunta corrupción en cárceles de El Salvador: ¿Qué sucedió?
Poder Judicial rechazó nuevamente pedido de Alejandro Toledo para contar con arresto domiciliario: ¿Qué pasó?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.