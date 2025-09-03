El congresista Alejando Cavero, de la bancada de Avanza País, calificó de absurdo el proyecto del Ejecutivo de la construcción de un penal en la isla El Frontón, en el Callao.

En el programa Cuentas Claras de Canal N, el legislador sostuvo que, resulta inapropiado promover la costosa construcción de un nuevo penal en una isla, mientras que un proyectoscomo el del penal de Ica está paralizado hace ocho años, con expediente técnico y presupuesto asignado.

“¿Por qué se les ocurre plantear la construcción de un penal en una isla? Además, su construcción es carísima porque se tiene que trasladar todo por bote hasta el penal, sin expediente técnico, en un lugar que se podría utilizar para tantas cosas bonitas”, indicó Cavero.

El congresista advirtió que la Marina de Guerra finalmente terminaría siendo involucrada en tareas impropias y que se utilizarían a las Fuerzas Armadas para limpiar el terreno donde se construiría el penal.

“Varios exmarinos han salido a protestar porque al final todo se le va a encargar a la Marina. La Marina (tendrá que) mandar sus botes, inspeccionar, patrullar y limpiar. Quieren usar las Fuerzas Armadas para limpiar el terreno como si las Fuerzas Armadas sirvieran para botar el desmonte”, cuestionó.

El congresista consideró que la propuesta es una estrategia política que resulta engañosa, debido a que, indicó, no hay condiciones ni tiempo dentro del actual gobierno para concretar la obra.

“Estamos frente a un intento de querer tomarle el pelo a la gente. La señora Boluarte se va en un año. Va a venir otro gobierno. En un año no va a acabar el penal de El Frontón si no tienen expediente técnico”, acotó.

Recordemos que el Consejo Nacional de Política Criminal (Conapoc) aprobó este martes por unanimidad la construcción del penal en la isla El Frontón, en donde se albergaría a jefes y cabecillas de organizaciones criminales violentas.