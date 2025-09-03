El Poder Judicial admitió a trámite el recurso de apelación presentado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien busca que se archive el proceso penal en su contra por su presenta participación en el caso Westfield Capital relacionado con Odebrecht.

El juez Jorge Chávez Tamariz demostró que el recurso presentado por la defensa del exmandatario cumple con los requisitos del Código Procesal Penal y por eso lo admitió.

Kuczynski solicitó que se anule una resolución previa del mismo juez, emitida el 11 de junio, en la que se declaró infundada una excepción de improcedencia de acción presentada por su defensa para archivar la acusación de lavado de activos con el agravante de organización criminal.

La defensa del expresidente argumenta que se vulneraron los derechos a la debida motivación de resoluciones judiciales, tutela jurisdiccional efectiva, derecho de defensa y el principio de legalidad en este proceso.

Ante ello, el juez Chávez Tamariz decidió el 29 de agosto conceder “sin efecto suspensivo” el recurso de apelación y remitirlo a la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, instancia que si lo admite deberá programar una audiencia virtual para analizar y tomar una decisión definitiva.

Recordemos que el 1 de septiembre, se emitió una resolución que autoriza el inicio de un juicio oral contra Pedro Pablo Kuczynski y otros implicados por el caso Westfield Capital vinculado a Odebrecht.

Por su parte, el fiscal José Domingo Pérez solicitó 35 años de prisión para el expresidente por el presunto delito de lavado de activos con agravante de organización criminal en perjuicio del Estado.