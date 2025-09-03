Admiten a trámite recurso de apelación de PPK para archivar caso Westfield Capital: ¿Qué sucedió? (Foto: Andina)
Admiten a trámite recurso de apelación de PPK para archivar caso Westfield Capital: ¿Qué sucedió?
Redacción Gestión
admitió a trámite el recurso de apelación presentado por el expresidente , quien busca que se archive el proceso penal en su contra por su presenta participación en el caso relacionado con Odebrecht.

demostró que el recurso presentado por la defensa del cumple con los requisitos del Código Procesal Penal y por eso lo admitió.

solicitó que se anule una resolución previa del mismo juez, emitida el 11 de junio, en la que se declaró infundada una excepción de improcedencia de acción presentada por su defensa para archivar la acusación de lavado de activos con el agravante de organización criminal.

argumenta que se vulneraron los derechos a la debida motivación de resoluciones judiciales, tutela jurisdiccional efectiva, derecho de defensa y el principio de legalidad en este proceso.

Ante ello, decidió el 29 de agosto conceder “sin efecto suspensivo” el recurso de apelación y remitirlo a la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, instancia que si lo admite deberá programar una audiencia virtual para analizar y tomar una decisión definitiva.

Recordemos que el 1 de septiembre, que autoriza el inicio de un juicio oral contra Pedro Pablo y otros implicados por el vinculado a Odebrecht.

Por su parte, el fiscal José Domingo Pérez solicitó 35 años de prisión para el expresidente por el presunto delito de lavado de activos con agravante de organización criminal en perjuicio del Estado.

