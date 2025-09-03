Durante el Conapoc, se aprobó por unanimidad la construcción del penal de El Frontón para jefes y cabecillas de organizaciones criminales violentas. Foto: Minjus.
Durante el Conapoc, se aprobó por unanimidad la construcción del penal de El Frontón para jefes y cabecillas de organizaciones criminales violentas. Foto: Minjus.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

En su 28.ª sesión, el Consejo Nacional de Política Criminal (Conapoc) aprobó por unanimidad la , destinado exclusivamente a jefes y cabecillas de organizaciones criminales violentas.

La decisión contó con el respaldo de representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Poder Ejecutivo, Congreso de la República, Ministerio del Interior, Policía Nacional, universidades privadas y nacionales, la Defensoría del Pueblo y gobiernos regionales, lo que refleja un consenso amplio en torno a la medida.

LEA TAMBIÉN: Dina Boluarte evalúa construir penal en isla El Frontón para reos de alta peligrosidad: Los detalles

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, saludó la aprobación y destacó que el proyecto se ejecutará con inversión privada a través de la modalidad de obras por impuestos.

“Es una decisión histórica que permitirá al país enfrentar con firmeza la criminalidad organizada”, afirmó el titular del Minjus.

Con esta infraestructura, el Gobierno busca reforzar la política penitenciaria frente al crecimiento de organizaciones criminales que operan tanto dentro como fuera de las cárceles.

El ministro Juan José Santiváñez manifestó que la decisión "histórica" permitirá al país enfrentar con firmeza la criminalidad organizada. Foto: Minjus.
El ministro Juan José Santiváñez manifestó que la decisión "histórica" permitirá al país enfrentar con firmeza la criminalidad organizada. Foto: Minjus.

Según indicó la presidenta , se planea construir una cárcel para aproximadamente 2,000 presos considerados de alto riesgo.

Al respecto, el ministro de Justicia, , aseguró que la construcción de un nuevo penal en El Frontón tendrá un costo de S/ 500 millones, tras “los estudios técnicos” realizados que, según dijo, han determinado dicho costo.

Esto, a pesar de que el exjefe del INPE, , estimó que la reapertura de dicho penal demandaría un presupuesto aproximado de S/ 5,000 millones.

LEA TAMBIÉN: Presidenta del TC, Luz Pacheco: “El Frontón no debe ser como las cárceles de Bukele”

La decisión se toma pese a alguna voces que consideran inviable la construcción de un nuevo penal en la isla El Frontón, como la de César Cárdenas, exjefe del INPE, quien afirmó que el Gobierno debería anteponer otros proyectos para reducir el hacinamiento.

“Hay que hacer remoción de tierras, hay que tener un informe estructural para poder ver si el suelo es suficientemente apto para poder construir. El expediente técnico será corriendo, aproximadamente, enero-febrero. Luego, todos los otros espacios, los estudios, demorarán mayo-junio. O sea, esto no va a ser en ninguna circunstancia en este Gobierno”, manifestó en entrevista con RPP.

TE PUEDE INTERESAR

Congreso: recolectan firmas para presentar moción de censura contra Juan José Santiváñez
Debate presidencial: JNE afirma que es un desafío y adelanta algunas de sus propuestas
Ministro del Interior admite alza de extorsiones y anuncia medidas contra redes criminales

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.