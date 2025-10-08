La Comisión de Constitución dio el primer paso para permitir la publicación de encuestas hasta 3 días antes del día de la elección. Composición: Gestión.
La Comisión de Constitución dio el primer paso para permitir la publicación de encuestas hasta 3 días antes del día de la elección. Composición: Gestión.
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Carlos Hinostroza Sánchez
mailCarlos Hinostroza Sánchez

El Congreso de la República dio el primer paso para reducir de 7 a 3 días el plazo de prohibición de encuestas con miras a las elecciones generales de abril del 2026.

TE PUEDE INTERESAR

Comisión de Constitución aprobó la reelección de gobernadores y alcaldes
Comisión de Constitución aprueba que cédula de elecciones 2026 tenga una sola hoja
Comisión de Constitución aprueba aumentar número de magistrados del Tribunal Constitucional

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.