Wall Street terminó la jornada de este miércoles en terreno positivo, impulsada por la caída del precio del petróleo y el renovado optimismo del mercado respecto a una posible reapertura del estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores energéticos del mundo.

El índice Dow Jones de Industriales avanzó 0.36%, equivalente a 182 puntos, y cerró en 50,644 unidades. En tanto, el S&P 500 sumó un ligero 0.02%, hasta los 7,520 puntos, mientras que el Nasdaq tecnológico ganó 0.07% y finalizó en 26,674 enteros.

Durante la sesión, el Dow Jones incluso alcanzó un nuevo máximo histórico al tocar los 50,830 puntos.

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El desempeño de la plaza neoyorquina estuvo marcado por el retroceso de los futuros del WTI, el petróleo de referencia en Estados Unidos, que cayó US$ 5,21 y terminó en US$ 88,68 por barril.

Expectativa por negociaciones con Irán

La disminución del precio del crudo se produjo luego de que la televisión estatal iraní informara sobre un supuesto borrador de entendimiento entre Estados Unidos e Irán para facilitar la reapertura del estrecho de Ormuz y restablecer el tránsito de embarcaciones comerciales.

Según ese reporte, Teherán también inició coordinaciones con Omán —país que comparte acceso al estrecho— para definir el futuro mecanismo operativo del paso marítimo.

El mercado reaccionó a versiones sobre una posible reapertura del estrecho de Ormuz. Foto: EFE.

No obstante, poco después la Casa Blanca negó la autenticidad del documento difundido por la televisión iraní.

Durante una reunión de gabinete, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó respaldar un acuerdo que otorgue control del estrecho a Irán. Además, condicionó cualquier eventual pacto a que países aliados de Oriente Medio, como Arabia Saudí y Catar, se sumen a los Acuerdos de Abraham para normalizar relaciones con Israel.

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Tecnología lidera ganancias

En el frente corporativo, el sector tecnológico volvió a encabezar las alzas, especialmente las empresas vinculadas a semiconductores.

Entre ellas destacó Micron Technology, cuyas acciones subieron 3,63% tras haber superado por primera vez el billón de dólares en valor de mercado durante la jornada previa.

En otros mercados, el oro —considerado activo refugio— avanzó 1.19% y llegó a US$ 4,448 la onza, mientras que la plata ganó 2.27%, hasta US$ 74.86 la onza.

Con información de EFE.