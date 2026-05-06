El petróleo intermedio de Texas (WTI) registró este miércoles una caída de 7.03% y cerró en 95.08 dólares por barril, en un contexto marcado por expectativas de un posible entendimiento entre Estados Unidos e Irán que permita poner fin a las tensiones en Oriente Medio.

Al cierre de la sesión, los contratos de futuros del WTI para junio —referente del mercado estadounidense— retrocedieron 7.19 dólares frente a la jornada previa. La cotización ya venía debilitándose, luego de que el día anterior el precio cediera 3.9% ante el creciente optimismo sobre una eventual desescalada del conflicto.

De esta manera, el crudo volvió a ubicarse por debajo de la barrera de los 100 dólares, en medio de reportes sobre un acercamiento entre Washington y Teherán.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que existe un “avance considerable” hacia un acuerdo con Irán, lo que lo llevó a suspender el operativo militar ‘Proyecto Libertad’, desplegado a inicios de semana para resguardar el tránsito de buques en el estrecho de Ormuz.

Desde el inicio de dichas operaciones, las tensiones entre ambas naciones se habían intensificado, impactando directamente en los mercados energéticos.

Trump dice que hay conversaciones "muy buenas" con Irán y ve "muy posible" un acuerdo. Foto: AFP.

Trump ve viable un acuerdo con Irán

El mandatario estadounidense también indicó que, de concretarse el pacto, se pondría fin tanto a las operaciones militares como al bloqueo naval en el estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio global de crudo.

“Si Irán cumple con lo acordado, la operación llegará a su fin y el estrecho permanecerá abierto para todos”, escribió en su red social Truth Social.

Por su parte, Irán anunció la creación de una nueva entidad encargada de administrar el tránsito por el estrecho, cuyo eventual cierre había impulsado al alza los precios del petróleo en semanas recientes.

Trump afirmó que Washington mantiene conversaciones “muy buenas” con Teherán y consideró “muy posible” alcanzar un acuerdo que permita poner fin tanto al conflicto como a las restricciones en esa ruta marítima.

“Hemos tenido conversaciones muy buenas en las últimas 44 horas y es muy posible que logremos un acuerdo”, declaró el mandatario desde la Casa Blanca.

Asimismo, reiteró que, de no alcanzarse un entendimiento, Estados Unidos podría intensificar sus acciones. No obstante, insistió en que Irán muestra disposición para negociar y sostuvo que la campaña militar estadounidense ha debilitado significativamente las capacidades del país persa.

Con información de EFE.