Un avión de combate F-16 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos durante la operación Proyecto Libertad anunciado por Donald Trump en el estrecho de Ormuz. (EFE).
Un avión de combate F-16 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos durante la operación Proyecto Libertad anunciado por Donald Trump en el estrecho de Ormuz. (EFE).
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Redacción Gestión
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a pesar de los ataques de la nación persa a los navíos norteamericanos en el Estrecho de Ormuz.

Vale añadir que en la jornada de este martes 5 de mayo la Guardia Revolucionaria ha atacado a las fuerzas estadounidenses en al menos 10 ocasiones desde que pararon las hostilidades directas.

Desde la Casa Blanca manifestaron su voluntad para mantener la tregua,

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“No buscamos un enfrentamiento. Sin embargo, , insistió Segeth.

“Sabemos perfectamente que la continuación del statu quo es intolerable para Estados Unidos, mientras que nosotros ni siquiera hemos empezado todavía”, puso en X Mohamad Baqer Qalibaf, el principal negociador iraní.

En esta Los enfrentamientos en el Estrecho de Ormuz reavivan temores sobre el impacto geopolítico y comercial en el mercado petrolero. Foto: Amirhossein KHORGOOEI / ISNA / AFP
En esta Los enfrentamientos en el Estrecho de Ormuz reavivan temores sobre el impacto geopolítico y comercial en el mercado petrolero. Foto: Amirhossein KHORGOOEI / ISNA / AFP
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Según Qalibaf, la seguridad del transporte marítimo y del tránsito energético se ve amenazada por Estados Unidos.

Con información de AFP y EFE.

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