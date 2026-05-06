Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, informó que su país mantendrá el alto al fuego con Irán a pesar de los ataques de la nación persa a los navíos norteamericanos en el Estrecho de Ormuz.
Vale añadir que en la jornada de este martes 5 de mayo la Guardia Revolucionaria ha atacado a las fuerzas estadounidenses en al menos 10 ocasiones desde que pararon las hostilidades directas.
Desde la Casa Blanca manifestaron su voluntad para mantener la tregua, y en voz de Segeth, estos incidentes no superan el “umbral” que justificaría un reinicio de los combates.
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“No buscamos un enfrentamiento. Sin embargo, tampoco se puede permitir que Irán impida el acceso de países inocentes y de sus mercancías a una vía navegable internacional”, insistió Segeth.
“Sabemos perfectamente que la continuación del statu quo es intolerable para Estados Unidos, mientras que nosotros ni siquiera hemos empezado todavía”, puso en X Mohamad Baqer Qalibaf, el principal negociador iraní.
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Según Qalibaf, la seguridad del transporte marítimo y del tránsito energético se ve amenazada por Estados Unidos.
Con información de AFP y EFE.