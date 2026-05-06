Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, informó que su país mantendrá el alto al fuego con Irán a pesar de los ataques de la nación persa a los navíos norteamericanos en el Estrecho de Ormuz.

Vale añadir que en la jornada de este martes 5 de mayo la Guardia Revolucionaria ha atacado a las fuerzas estadounidenses en al menos 10 ocasiones desde que pararon las hostilidades directas.

Desde la Casa Blanca manifestaron su voluntad para mantener la tregua, y en voz de Segeth, estos incidentes no superan el “umbral” que justificaría un reinicio de los combates.

“No buscamos un enfrentamiento. Sin embargo, tampoco se puede permitir que Irán impida el acceso de países inocentes y de sus mercancías a una vía navegable internacional”, insistió Segeth.

“Sabemos perfectamente que la continuación del statu quo es intolerable para Estados Unidos, mientras que nosotros ni siquiera hemos empezado todavía”, puso en X Mohamad Baqer Qalibaf, el principal negociador iraní.

En esta Los enfrentamientos en el Estrecho de Ormuz reavivan temores sobre el impacto geopolítico y comercial en el mercado petrolero. Foto: Amirhossein KHORGOOEI / ISNA / AFP

Según Qalibaf, la seguridad del transporte marítimo y del tránsito energético se ve amenazada por Estados Unidos.

Con información de AFP y EFE.