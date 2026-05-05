Agentes federales detienen a un hombre tras su comparecencia ante el tribunal de inmigración en el edificio federal Ted Weiss de la ciudad de Nueva York.
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Agencia Bloomberg
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La ofensiva migratoria del presidente Donald Trump está afectando negativamente a algunos trabajadores nacidos en EE.UU. en industrias fuertemente focalizadas, como la construcción, según un estudio publicado por la Oficina Nacional de Investigación Económica.

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