Las zonas que registraron aumentos particularmente elevados en arrestos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) experimentaron una caída en el trabajo entre los hombres nacidos en EE.UU., impulsada por aquellos con educación secundaria completa o menor, según el estudio.

Los investigadores tampoco encontraron evidencia de que los empleadores hayan aumentado los salarios para atraer a trabajadores nacidos en el país para cubrir esos puestos.

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La investigación pone en duda la idea de que un control migratorio más estricto generaría más oportunidades laborales para los estadounidenses, en parte porque la mano de obra extranjera y la nativa suelen complementarse en lugar de sustituirse.

“No encontramos evidencia de efectos positivos en los resultados del mercado laboral de los trabajadores nacidos en EE.UU. en industrias con alta presencia de inmigrantes”, escribieron las autoras Elizabeth Cox y Chloe East , investigadoras de la Universidad de Colorado Boulder. “En todo caso, estos trabajadores se ven perjudicados como resultado”.

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La investigación destaca el efecto disuasivo que la ofensiva migratoria de la administración Trump está teniendo en todo EE.UU., así como los efectos indirectos más allá de las comunidades inmigrantes. Desde faltar al trabajo hasta mantener a sus hijos en casa sin ir a la escuela y evitar compras presenciales y eventos sociales, muchos inmigrantes indocumentados están optando por mantenerse fuera de la vista tras las acciones de control.

Las autoras encontraron que estas dinámicas parecen intensificarse con el tiempo, en parte “porque toma tiempo para que el efecto disuasivo se manifieste plenamente a medida que las noticias sobre la actividad del ICE se difunden en la comunidad”.

Los trabajadores hombres clasificados por los investigadores como “probables inmigrantes indocumentados” registraron una caída desproporcionada del 5% en el empleo y en las horas trabajadas. Esto se debe a que no solo representan la mayoría de los arrestos, sino que también están sobrerrepresentados en industrias afectadas como la agricultura, la construcción y la manufactura.

El año pasado se registraron unos 320,000 arrestos del ICE en todo EE.UU., casi tres veces más que en 2024, según datos recopilados por el Proyecto de Datos de Deportación de la Universidad de California en Berkeley.