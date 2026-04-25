La oficina del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Miami se posiciona como la que registra más detenciones migratorias en Estados Unidos desde el inicio de la segunda administración de Donald Trump, con un promedio de 120 arrestos diarios, según informó la organización Americans for Immigrant Justice a partir de un análisis de The New York Times.

La sede de ICE en Miami, que abarca Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, ha registrado 41,310 detenciones desde enero de 2025, de las que 9,880 ocurrieron en lo que va de 2026, más que ninguna otra oficina en el país, apuntó el reporte del diario estadounidense citado por la organización civil en un boletín.

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El volumen de arrestos en esta región supera en 36% al segundo lugar, Dallas, que suma 30,350 casos. Le siguen Nueva Orleans (29,210), Houston (27,090), Atlanta (26,830), Chicago (23,230) y San Antonio (22,240).

“Florida está reportando actualmente el segundo mayor nivel de arrestos migratorios en el país, impulsados en gran parte por la completa colaboración entre las autoridades locales y las autoridades federales de inmigración, de acuerdo con datos de Prison Policy Initiative”, señaló Americans For Immigrant Justice.

Los arrestos migratorios en Florida se intensifican bajo acuerdos de cooperación entre policías locales y autoridades federales. Foto: EFE.

Florida, en sintonía con la política migratoria de Trump

El contexto responde también a las políticas migratorias promovidas en Florida, donde el gobernador Ron DeSantis ha impulsado la firma obligatoria de acuerdos 287(g) en todos los condados, los cuales permiten a las policías locales actuar en coordinación con ICE.

A ello se suma la composición demográfica del condado de Miami-Dade, donde el 54.5% de la población es nacida en el extranjero, el porcentaje más elevado a nivel nacional, según cifras del Censo de Estados Unidos.

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En paralelo, un informe de la Universidad de California, Berkeley, advierte que los arrestos migratorios se han multiplicado durante la actual gestión de Trump. El estudio indica que las detenciones se han cuadruplicado frente al periodo 2021-2025, con más de 6,000 arrestos semanales y un promedio cercano a 57,000 personas bajo custodia en enero de 2026.

Asimismo, Americans for Immigrant Justice alertó sobre un fuerte aumento en las detenciones de personas sin antecedentes penales. “Ha habido un incremento de 2.450 % en el número de personas sin récord criminal que están detenidas por ICE desde enero de 2025”, indicó.

Con información de EFE.