El Gobierno de Donald Trump ha impulsado incentivos económicos para policías locales que participen en arrestos de migrantes, en medio de cuestionamientos sobre su impacto en la actuación policial. Foto: EFE.
El Gobierno de Donald Trump ha impulsado incentivos económicos para policías locales que participen en arrestos de migrantes, en medio de cuestionamientos sobre su impacto en la actuación policial. Foto: EFE.
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Redacción Gestión
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El Gobierno del , ha asignado más de US$ 250 millones para financiar programas de cooperación entre el Departamento de Seguridad Nacional y departamentos de policía locales.

Bajo los denominados modelos de ‘Task Force’, el Gobierno da la potestad e incentiva a las autoridades locales a arrestar migrantes, según datos publicados por la organización FWD.us.

En total, 976 departamentos policiales en todo el país han firmado este tipo de acuerdos con el , que ha desembolsado más de 100,000 dólares por departamento, con un bono adicional de 7,500 por cada agente de policía que entre en el programa.

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Este tipo de acuerdos financieros, señaló la vicepresidenta de política de justicia penal de FWD.us, Felicity Rose, “incentiva el sesgo racial en la actuación policial y los arrestos por delitos menores”.

Cuando la iniciativa fue anunciada, en septiembre del 2025, Seguridad Nacional aseguró que ayudaría a arrestar y deportar a “lo peor de lo peor, incluyendo asesinos, miembros de pandillas, violadores y terroristas”.

El Gobierno de Donald Trump impulsa incentivos económicos para policías locales que participen en arrestos de migrantes, en medio de cuestionamientos sobre su impacto en la actuación policial. Foto: EFE.
El Gobierno de Donald Trump impulsa incentivos económicos para policías locales que participen en arrestos de migrantes, en medio de cuestionamientos sobre su impacto en la actuación policial. Foto: EFE.

Bonos adicionales tras primeras detenciones

No obstante, bajo el Gobierno de Trump, más de un 70% de las personas que están retenidas en centros de detención para migrantes no han sido condenadas por ningún crimen y los que sí tienen sentencias, son en su mayoría por delitos menores, incluyendo violaciones de tráfico, según datos del centro TRAC de la Universidad de Syracuse.

Además, documentos internos de , filtrados en marzo por el periodista independiente Ken Klippenstein, revelan que los agentes de policía comienzan a recibir bonos adicionales una vez que arrestan a su primer migrante.

El programa de colaboración con DHS, también incluye compensaciones por detener a menores no acompañados, de acuerdo con la misma filtración.

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En términos geográficos, Florida y Texas son los dos estados en los que más departamentos policiales han firmado este tipo de acuerdos, 270 y 161 respectivamente, según los datos recopilados por FWD.us

En total, autoridades locales en Florida han recibido más de 149 millones de dólares en desembolsos federales por su colaboración con DHS, y las de Texas unos 13 millones.

Según estimaciones de FWD.us, DHS ha entrenado a entre 13 800 y 15800 policías en todo el país para que puedan realizar labores de migración.

Con información de EFE.

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