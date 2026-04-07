En distintas ciudades de Estados Unidos, la preocupación migratoria sigue presente entre miles de familias hispanas, especialmente cuando se trata de los lugares donde dejan a sus hijos durante la jornada laboral. Para muchos padres en estados como California, Texas, Florida, Nueva York o Illinois, la posibilidad de que un agente de ICE llegue a una guardería o daycare no es un escenario lejano, sino una inquietud real que genera incertidumbre inmediata. Ante ese panorama, autoridades en California han comenzado a reforzar lineamientos para que los centros de educación temprana sepan cómo actuar sin afectar derechos ni poner en riesgo a los menores. De acuerdo con información difundida porTelemundo, ya hay reglas claras sobre cómo responder si llegan agentes migratorios a estas instalaciones.

UN MARCO LEGAL PARA PROTEGER A LAS FAMILIAS

Todo parte de la ley AB 495, impulsada bajo la administración del gobernador Gavin Newsom. Esta norma, conocida como la Ley de Preparación Familiar, busca que las familias tengan un plan en caso de separación por una emergencia migratoria u otra situación inesperada.

El fiscal general Rob Bonta ha sido claro: los centros de cuidado infantil deben ser espacios seguros, donde los niños puedan permanecer protegidos y sin miedo, especialmente en comunidades donde el tema migratorio forma parte de la conversación cotidiana en casa, en la escuela y hasta en la iglesia del barrio.

LO QUE LAS GUARDERÍAS NO PUEDEN HACER

Aquí hay un punto clave que muchas personas todavía desconocen. Las guarderías no pueden actuar como extensiones de las autoridades migratorias ni colaborar de forma automática con consultas sobre el estatus de una familia.

No pueden:

Recopilar información sobre el estatus migratorio de los niños o sus familias.

Solicitar documentos relacionados con ciudadanía.

Entregar información sin respaldo legal.

En resumen

Acción ¿Está permitida? Pedir estatus migratorio ❌ No Solicitar documentos de ciudadanía ❌ No Recopilar datos básicos requeridos por ley ✅ Sí

¿CUÁNDO PUEDEN COMPARTIR INFORMACIÓN?

Los centros educativos solo pueden compartir información en circunstancias muy específicas. La condición principal es que exista una orden judicial válida.

Si no hay una orden, la respuesta debe ser no. Así de simple. Además, las directrices recomiendan que el personal:

Informe de inmediato a un administrador.

Consulte con un abogado antes de actuar.

Documente cualquier solicitud de las autoridades.

ACCESO DE ICE A LAS INSTALACIONES

No todo el mundo lo sabe, pero los agentes de ICE tienen límites claros dentro de estos espacios. No pueden entrar libremente a salones de clase, áreas privadas ni interactuar con niños sin una base legal que lo autorice.

Solo pueden hacerlo si presentan:

Orden judicial.

Citación oficial.

Autorización válida de un tribunal.

MEDIDAS ADICIONALES

Las guarderías también deben tomar precauciones básicas para actuar con orden si ocurre una visita de autoridades:

Solicitar identificación a los agentes.

Notificar al personal y a las familias.

Mantener registros del incidente.

Diariamente, los agentes de ICE realizan operativos en cada parte de EE.UU. con un propósito: detener a inmigrantes ilegales. (Crédito: Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

¿QUÉ HACER SI UN PADRE ES DETENIDO O DEPORTADO?

Este es, probablemente, el escenario más difícil para cualquier familia. En muchos hogares latinos, donde abuelos, tíos o compadres suelen ser parte activa del cuidado de los niños, tener un plan previo puede marcar una diferencia enorme.

La ley AB 495 permite que los padres designen antes a un cuidador para sus hijos.

¿Quién puede ser ese cuidador?

Un familiar cercano.

Un adulto de confianza, incluso fuera del núcleo inmediato.

Personas con vínculo hasta el quinto grado de parentesco.

Funciones del cuidador:

Inscribir al niño en la escuela.

Autorizar atención médica.

Tomar decisiones básicas en ausencia de los padres.

Importante: esta designación es temporal y no implica custodia legal permanente.

RECOMENDACIONES PARA LOS CENTROS

Para cerrar, hay acciones concretas que las guarderías y centros de educación temprana deberían mantener actualizadas:

Tener contactos de emergencia al día.

Capacitar al personal sobre derechos migratorios.

Establecer protocolos claros ante visitas de autoridades.

Informar a las familias sobre sus derechos.

Al final del día, todo esto apunta a lo mismo: proteger a los niños. Porque más allá del estatus migratorio de los padres, estamos hablando de menores que necesitan estabilidad, cuidado y seguridad. Y si algo deja claro esta guía, respaldada por reportes de Telemundo, es que las guarderías no están solas: cuentan con herramientas legales para actuar correctamente y evitar abusos.