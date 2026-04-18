La República Democrática del Congo (RDC) recibió a quince migrantes expulsados desde Estados Unidos, entre ellos siete ciudadanos peruanos, en el marco de un mecanismo que busca trasladar a extranjeros en situación irregular a terceros países.

El grupo, conformado por siete mujeres y ocho hombres, llegó en un vuelo procedente de Estados Unidos que aterrizó en el aeropuerto de Ndjili, en Kinshasa, capital congoleña. Según una fuente cercana a la presidencia, los migrantes son originarios de Perú y Ecuador.

Se trata del primer contingente que arriba a la RDC bajo este esquema impulsado por Washington, considerado controvertido, mediante el cual se envía a migrantes a países africanos a cambio de apoyo financiero o logístico.

Asistencia humanitaria y situación de los migrantes

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó que el gobierno congoleño solicitó asistencia humanitaria para las personas trasladadas el 17 de abril. Asimismo, indicó que podrá ofrecer un retorno voluntario asistido a quienes lo soliciten.

Quince migrantes, incluidos siete peruanos, fueron trasladados desde Estados Unidos a la República Democrática del Congo. (Foto de Glody MURHABAZI / AFP).

En Perú, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú confirmó que tomó conocimiento del traslado de siete connacionales , realizado a su solicitud. Precisó que el procedimiento forma parte de un acuerdo bilateral que permite su recepción y albergue temporal mientras la justicia estadounidense define sus solicitudes de asilo o refugio.

“La Cancillería, en el marco de su compromiso con la asistencia y protección de los peruanos en el exterior sin importar la condición migratoria de nuestros connacionales, se encuentra presta a brindar el apoyo y orientación en caso fuera requerido”, señaló la entidad.

Acuerdos y alcance del programa

Fuentes cercanas al caso indicaron que en las próximas semanas podrían llegar nuevos grupos de migrantes a Kinshasa, con un ritmo estimado de hasta cincuenta personas por mes. El objetivo del mecanismo es acelerar la salida de migrantes del territorio estadounidense antes de su eventual repatriación.

El traslado forma parte de un mecanismo que permite a Estados Unidos enviar migrantes a terceros países mientras se resuelven sus solicitudes de asilo o refugio. Foto: EFE.

El Ministerio de Comunicación congoleño confirmó la llegada del grupo y señaló que los migrantes cuentan con permisos de estancia de corta duración.

Este programa se enmarca en acuerdos más amplios entre Washington y países africanos, que incluyen el acceso a recursos mineros estratégicos del subsuelo congoleño, clave para la industria electrónica global.

A cambio, Estados Unidos ha participado en iniciativas para estabilizar el este del país, afectado por conflictos durante más de 30 años.