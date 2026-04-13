Esta ilustración fotográfica muestra una imagen del presidente estadounidense Donald Trump en una pantalla y una imagen generada por IA que él mismo publicó en su plataforma Truth Social, donde se representa como Jesucristo tras criticar al papa León XIV. (Mandel NGAN / AFP).
Esta ilustración fotográfica muestra una imagen del presidente estadounidense Donald Trump en una pantalla y una imagen generada por IA que él mismo publicó en su plataforma Truth Social, donde se representa como Jesucristo tras criticar al papa León XIV. (Mandel NGAN / AFP).
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Agencia AFP
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El , borró el lunes una imagen en redes sociales que parecía retratarlo como Jesucristo, después de una oleada de críticas de líderes religiosos que lo acusaron de blasfemia.

La imagen publicada en mostraba a Trump con una túnica blanca y un manto rojo, tocando la frente de un hombre que parecía enfermo e irradiando luz sobre su cabeza.

Una bandera estadounidense ondeaba de fondo, entre águilas y soldados en el cielo, y la estatua de la Libertad junto a varias personas que miraban al presidente con reverencia.

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La imagen generada por IA fue publicada el domingo por la noche y retirada el lunes.

Preguntado sobre la publicación, Trump negó que estuviera intentando parecerse a Jesucristo.

Sí la publiqué, y pensé que era yo como médico y que tenía que ver con la Cruz Roja”, dijo a periodistas. “Se supone que soy yo como médico, haciendo que la gente mejore. Y yo hago que la gente mejore. Hago que la gente mejore mucho”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha publicado una imagen que parece ser creada por inteligencia artificial en la que se muestra encarnando a la figura de Jesucristo y aparentemente sanando a un enfermo. (EFE/ Donald Trump Via Truth Social).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha publicado una imagen que parece ser creada por inteligencia artificial en la que se muestra encarnando a la figura de Jesucristo y aparentemente sanando a un enfermo. (EFE/ Donald Trump Via Truth Social).

La publicación provocó una ola de indignación entre varios destacados cristianos conservadores que se cuentan entre los mayores partidarios de Trump y su movimiento MAGA.

No sé si el presidente pensó que estaba siendo gracioso o si está bajo la influencia de alguna sustancia o qué posible explicación podría tener para esta BLASFEMIA ESCANDALOSA", escribió en X Megan Basham, periodista y comentarista conservadora.

Tiene que retirar esto de inmediato y pedir perdón al pueblo estadounidense y luego a Dios”, agregó.

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Trump ya ha utilizado imágenes religiosas en sus publicaciones. Durante su juicio por fraude bancario en 2023, compartió un boceto de un seguidor en el que se lo veía sentado junto a Jesús en la sala del tribunal.

Sus asesores lo han presentado varias veces en un papel similar al de Jesús.

Durante un almuerzo de Pascua en la Casa Blanca a principios de abril, Paula White-Cain, una televangelista que ha sido su asesora espiritual, comparó a Trump con Jesucristo.

Usted fue traicionado y arrestado y falsamente acusado. Es un patrón familiar que nuestro Señor y Salvador nos mostró”, aseveró.

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