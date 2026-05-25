La organización internacional New7Wonders advirtió que continúan los problemas que afectan la credibilidad y el estatus de Machu Picchu como una de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo.

A través de un comunicado dirigido al pueblo peruano y a los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, la institución señaló que desde septiembre de 2025 no se registran avances frente a los desafíos que enfrenta el santuario histórico.

La entidad indicó que todos los riesgos y problemas señalados en su anterior pronunciamiento “permanecen”, y atribuyó esta situación a la “cuasi parálisis político-administrativa” que atraviesa el país.

En ese sentido, exhortó a que la protección y recuperación de Machu Picchu sea incluida como una prioridad en la agenda del próximo gobierno.

Asimismo, New7Wonders informó que se puso en contacto con ambos candidatos presidenciales para ofrecer diálogo y asesoramiento sobre las medidas necesarias para revertir la situación.

La organización remarcó que “el statu quo y la inacción no serán aceptables” y planteó impulsar el denominado PEMARA, un plan estratégico orientado a revitalizar la ciudadela inca.

Finalmente, expresó su aspiración de convertir a Machu Picchu en un “abanderado” y ejemplo mundial entre las siete maravillas modernas, mediante un esfuerzo conjunto entre autoridades y ciudadanos para fortalecer su preservación y credibilidad internacional.

En esa línea, el director de New7Wonders, Jean Paul de la Fuente, cuestionó la falta de acción de las autoridades peruanas frente a los problemas que atraviesa Machu Picchu y advirtió que la organización recibe constantes reclamos de turistas y ciudadanos desde septiembre del año pasado.

Señaló que la organización ha enviado reiteradas cartas al Gobierno peruano para alertar sobre la situación de la ciudadela inca, considerada una de las siete maravillas del mundo desde el 7 de julio de 2007. “Muchos nos están pidiendo: por favor, sáquenle el estatus de maravilla”, afirmó en entrevista con Canal N, De la Fuente.

El representante indicó que las principales quejas están relacionadas con problemas de infraestructura, sobrecarga turística y deficiencias en la experiencia de los visitantes. “No quiero que el sueño de visitar Machu Picchu se cambie en pesadilla cuando lleguen”, sostuvo.

Asimismo, lamentó que la inestabilidad política y los constantes cambios de ministros hayan impedido avanzar en soluciones concretas. “Ha sido un periodo de inactividad política y administrativa”, expresó.

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Espera reunirse con candidatos presidenciales

De la Fuente señaló además que la organización busca reunirse con los candidatos presidenciales para conocer sus propuestas respecto al manejo de Machu Picchu y del sector turismo. “Hemos enviado cartas a ambos candidatos porque queremos saber si están comprometidos en solucionar este problema”, señaló.

El director de New7Wonders también planteó la posibilidad de crear una autoridad independiente que permita gestionar Machu Picchu de manera integral. “El tema Machu Picchu no depende de un ministerio o de otro, depende de la Nación y también del mundo”, afirmó.