Accionista mayoritario de Inca Rail concretó venta del 80% de sus acciones. (Foto: Hosteltour)
Accionista mayoritario de Inca Rail concretó venta del 80% de sus acciones. (Foto: Hosteltour)
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Mayumi García
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, informó que su accionista mayoritario Track Investment Holdings Limited “ha cumplido con la totalidad de las condiciones precedentes establecidas en el acuerdo de la transacción”; ello, en el marco de la venta del 80% de sus acciones a RBB Andes Holdings Limited (RBB).

A través de un Hecho de Importancia, publicado en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Inca Rail manifestó que lo que por medio del referido cumplimiento “se ha generado la transferencia efectiva de las acciones a favor de RBB, mediante una operación extrabursátil, dejando constancia que la transferencia de las acciones constituye un cambio de control en la sociedad”.

“El 4 de diciembre de 2025, nuestro accionista Track Investment Holdings Limited (“Track”), como parte vendedora, celebró un acuerdo vinculante con entre otros, con RBB Andes Holdings Limited (“RBB”), como parte compradora, en virtud del cual Track acordó vender a RBB, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones precedentes, la totalidad de las acciones de su propiedad en Inca Rail S.A. (la “Sociedad”), es decir 21,407,814 acciones, equivalentes aproximadamente al 80% del capital social de la Sociedad, a través de una operación extrabursátil (el “Acuerdo de la Transacción”, expresó la compañía.

El uso del tren es necesario como parte del viaje a la ciudadela de Machu Picchu. (Foto: SYSTEM)
El uso del tren es necesario como parte del viaje a la ciudadela de Machu Picchu. (Foto: SYSTEM)
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¿Quien es el comprador del 80% de Inca Rail?

La adquisición del 80% de Inca Rail será realizada por RBB Andes Holdings Limited, una sociedad holding que forma parte de la estructura de inversión del grupo RBB.

Este grupo cuenta con una arquitectura corporativa que incluye distintos vehículos de inversión. Entre ellos figura RBB L.P., entidad que actúa como socio general (general partner) y que participa en la estructura accionarial de RBB Salus Holdings Limited y RBB Andes Holdings Limited, ambos utilizados como sociedades tenedoras de inversiones en distintas jurisdicciones.

RBB Salus Holdings Limited —también vinculada al mismo grupo— está constituida como una sociedad de inversión bajo las leyes de las Islas Caimán y es . En ese contexto, RBB Andes Holdings Limited se integra a la misma red de sociedades empleadas por el grupo para estructurar inversiones en la región.

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