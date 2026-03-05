RBB Salus Holdings Limited lanzó una oferta para adquirir el 100% de Azzaro Trading S.A., que controla a las compañías de seguridad Liderman y J&V en Perú, Chile , Ecuador y Estados Unidos. La operación fue comunicada al mercado mediante un Hecho de Importancia presentado ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) por la propia Azzaro Trading.

Azzaro Trading -que tiene como accionista mayoritario a Prescott Investment Holdings Limited- se enfoca en la compra, venta, permuta, arriendo, manejo, comercio, tenencia e inversión en bienes muebles e inmuebles, acciones participaciones de sociedades constituidas en la República del Perú o en el extranjero y la prestación de servicios de gerenciamiento, operación y/o administración a empresas nacionales y extranjeras.

Las sociedades sobre las cuales ejerce control realizan actividades en los servicios de intermediación laboral, especializados en seguridad privada, específicamente física y electrónica. En efecto, Azzaro es la compañía holding que posee y administra las participaciones en las empresas operativas que brindan servicios de seguridad privada bajo la marca Liderman.

Liderman es conocido por ofrecer servicios de vigilancia, seguridad corporativa, monitoreo electrónico y soluciones tecnológicas de protección para empresas, instituciones y edificios, lo que lo ha convertido en uno de los actores más visibles del sector de seguridad privada en el mercado peruano.

Detalles de la oferta de RBB Salus

La Oferta Pública de Adquisición (OPA) presentada por RBB Salus Holdings Limited busca adquirir la totalidad de las acciones de Azzaro Trading, lo que implicaría tomar el control del grupo empresarial que está detrás de las operaciones de Liderman.

Según el documento enviado al regulador, la oferta contempla la compra de hasta 12’907,627 acciones comunes con derecho a voto, que representan el 100% del capital social de Azzaro Trading al 5 de marzo de 2026, fecha en la que la operación iniciará su vigencia.

El inversionista propone pagar US$4.6850291 por cada acción que sea vendida en el marco de esta oferta. Cada título tiene un valor nominal de S/1.00, según se detalla en la comunicación presentada a la SMV.

La operación incluye una condición mínima para que pueda concretarse. En particular, se requiere recibir aceptaciones de accionistas que representen al menos 11’455,821 acciones, equivalentes al 88.75% del capital social de Azzaro Trading.

De acuerdo con el Hecho de Importancia, la oferta estará vigente desde el 5 de marzo de 2026 hasta las 15:10 horas del 1 de abril de 2026, aunque el oferente podría decidir extender el plazo.

¿Quién es RBB Salus Holdings?

RBB Salus Holdings Limited es una empresa de inversión constituida bajo las leyes de las Islas Caimán. A través de esta oferta busca adquirir el control total de Azzaro Trading, lo que le permitiría tomar indirectamente el control del grupo empresarial que opera bajo la marca Liderman en el mercado peruano.

