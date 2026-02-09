Las expectativas sobre el sector a tres y 12 meses marcaron un ligero retroceso, aunque manteniéndose en terreno positivo, por encima de los 56 y 64 puntos, respectivamente, reveló el informe de la Encuesta Mensual de Expectativas Macroeconómicas correspondiente a enero 2026, del Banco Central de Reserva (BCR). Sin embargo, esto parte desde un escenario presente no optimista.

En detalle, consultados por la situación actual por sectores, se tuvo caídas en tres de los cinco indicadores respecto al mes pasado (diciembre): nivel de ventas, de producción y órdenes de compra.

El mayor deterioro se observó sobre los niveles de producción, donde minería e hidrocarburos, y construcción tuvieron fuertes desplomes . En el primer caso, la caída fue de 15 puntos, hasta ubicarse en escenario neutral (50 puntos). En el segundo, la contracción fue de 12.5 puntos, desde un terreno neutral hasta el pesimista (37.5). Solo el sector construcción tuvo una subida.

En el caso de niveles de ventas, que cayó en 1.7 puntos, minería e hidrocarburos también registró el mayo deterioro , con más de 12 puntos, hasta los 55.3. En contraparte, manufactura y comercio presentaron mejoras en su indicador.

En tanto, respecto a las órdenes de compra, que retrocedió en 1.7 puntos, la mayor variación se tuvo en el rubro de construcción con casi 12 puntos, hasta los 34.6. De otra parte, minería e hidrocarburos y comercio registraron avances.

De otro lado, el indicador sobre la situación actual del negocio subió ligeramente, hasta los 58.6 puntos. En la demanda respecto a lo esperado no se tuvo mayor variación.

Expectativas

Las expectativas sectoriales presentaron variaciones dispares. En su mayoría, tanto para la perspectivas a tres y 12 meses, anotaron avances . En el corto plazo, por ejemplo, comercio y servicios mejoraron entre uno y cuatro puntos, ubicándose en terreno optimista. En el largo, solo manufactura tuvo un retroceso de 1.1 puntos, hasta los 63.2 puntos.

Puntualmente sobre sus sectores, en la expectativa a 12 meses todos los rubros presentaron mejoras. En el panorama a tres meses, solo construcción y servicios retrocedieron.