El Área de Estudios Económicos del BCP estima que, a pesar del resultado de enero, la inflación en el Perú se mantendrá estable en torno del 2% durante el 2026, sostenida por una actividad económica que continúa mostrando dinamismo moderado y por la ausencia de presiones inflacionarias significativas.

En ese sentido, la institución mantuvo su opinión de que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) volvería a reducir su tasa de interés de referencia de 4.25% a 4% este año, durante el segundo semestre del año. Sin embargo, este movimiento estaría condicionado a la consolidación de un escenario de baja inflación y estabilidad cambiaria.

Asimismo, señaló que la inflación en Lima Metropolitana continúa mostrando un comportamiento controlado y en línea con el rango meta del BCR, consolidándose como uno de los principales factores de estabilidad para la economía local.

Según el INEI, la inflación anual ubicó en 1.7% en enero de 2026, registrando así catorce meses consecutivos por debajo del punto medio del rango objetivo de la autoridad monetaria (1% – 3%).

“En paralelo, la inflación subyacente, sin alimentos y energía, se aceleró a 2% anual en enero, frente al 1.8% registrado en diciembre, reflejando incrementos puntuales en rubros como restaurantes, hoteles y alimentos no procesados. No obstante, estos movimientos se mantuvieron acotados y consistentes con un entorno de precios ordenado”, añadió.

El banco también indicó que el BCRP no tendría premura por flexibilizar su política monetaria, aun cuando las condiciones externas, incluidos los movimientos de la Reserva Federal de los Estados Unidos, favorezcan un entorno financiero más holgado. El comportamiento del tipo de cambio, que cerró recientemente en S/3.37 por dólar tras episodios de volatilidad internacional, también contribuiría a sostener una postura cauta.

“En el mercado de deuda soberana, las tasas continuaron descendiendo a lo largo de la curva, con el bono 2035 ubicándose en 5.80%, lo que reafirma la percepción de menor riesgo local por parte de los inversionistas”, indicó.