La economía peruana habría alcanzado un crecimiento de alrededor del 3.3% al cierre del 2025, de acuerdo con estimaciones preliminares del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La titular del MEF, Denisse Miralles, señaló que los datos aún se encuentran en proceso de cierre, por lo que el crecimiento final podría ubicarse ligeramente por encima del nivel estimado.

“Para el 2025 proyectamos un cierre de alrededor de 3.3% en el PBI, con un sesgo al alza hacia 3.4%, todavía están cerrando algunos números”, comentó durante un evento organizado por la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI), en el marco de la presentación de la nueva ley de Asociaciones Público Privadas (APP).

¿Cómo se podría acelerar el crecimiento del PBI en el Perú? (Foto: Andina)

Resultado por debajo de lo previsto en el MMM

Pese al desempeño positivo de algunos sectores, el avance de la producción nacional se habría ubicado ligeramente por debajo de las proyecciones oficiales planteadas por el propio MEF en agosto del 2025, cuando el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) anticipaba un crecimiento de 3.5%.

Este ajuste refleja un menor dinamismo de la economía en el segundo semestre del año, en un contexto marcado por la moderación de la inversión privada y un entorno internacional menos favorable.

Minería e infraestructura sostuvieron el crecimiento

Durante el 2025, la expansión económica estuvo impulsada principalmente por la inversión en minería, que habría registrado un crecimiento promedio anual de 6.5%, apoyado en la operación de proyectos como Quellaveco y Mina Justa.

Miralles también destacó el impacto de grandes proyectos de infraestructura, entre ellos el Puerto de Chancay, la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y la modernización de los muelles norte y sur del Callao, que contribuyeron a sostener la actividad económica y la inversión pública y privada.

Reservas y expectativas para los próximos años

La ministra resaltó además que el Perú mantiene un elevado nivel de reservas internacionales netas, equivalentes a aproximadamente el 28% del PBI, lo que -según indicó- refuerza la estabilidad macroeconómica del país y su atractivo como destino para la inversión.

Para el 2026, las proyecciones actuales del MEF apuntan a un crecimiento económico cercano al 3.2%. No obstante, Miralles advirtió que este ritmo resulta insuficiente para generar mejoras tangibles en la calidad de vida de la población.

En ese sentido, señaló que el crecimiento tendencial estimado de 3.2% para el periodo 2026-2031 plantea un desafío para la política económica, por lo que el objetivo del sector es alcanzar tasas superiores al 5% en el mediano plazo.