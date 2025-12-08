La ministra de Economía, Denisse Miralles, sostuvo que en “este mes y medio” ´del gobierno de José Jerí han logrado avanzar mucho más que en en anteriores gestiones

“Hemos logrado más que otros”, sostuvo, tras destacar que este año le irá bien al país en materia de recaudación. “Ese será nuestro legado”, sostuvo en el programa Punto Final.

Indicó que el enfoque en la administración tributaria es el de facilitar a los contribuyente el cumplimiento de los pagos.

Agregó que la presión tributaria aún conserva un indicador bajo y hay un espacio de crecimiento.

También señaló que debe haber control de la eficiencia en la calidad del gasto, papel que debe cumplir el MEF, pero en los útimos tiempos lo ha ido perdiendo.

Añadió que el 18 de diciembre el Ejecutivo activará un acuerdo de crecimiento fiscal, algo equivalente a un “acuerdo nacional económico”. Para ello se convocará a exministro de economía y a sectores que intervienen en el crecimiento fiscal del país.

En torno a la relación con el Congreso de la República y las iniciativas que se emiten y generan un gasto al Estado, indicó que buscan una relación equilibrada con este poder del Estado: “Las leyes no crean dinero. Algo que necesita el país es unidad y queremos un diálogo con el Congreso (… )No se puede prometer lo que no se tiene”, expresó.

Programas sociales

La ministra de Economía ratificó que se están reestructurando los programas sociales: “La asistencia social tiene que darse, pero no para que la gente se acostumbre a ellas, sino para que creen oportunidades”, apuntó.

Presupuesto para Beca 18

Denisse Miralles, confirmó que el Gobierno de José Jerí dispuso medidas excepcionales para una modificación en el presupuesto que permita que los jóvenes que postularon a Beca 18 esperanzados en obtener una de las 20 mil plazas adicionales prometidas por la gestión de Dina Boluarte sí tendrán sus becas.

“Este Gobierno ha resuelto el problema generado por el Gobierno anterior… Sabiendo que no tenían presupuesto, anunciaron más becas. Fue una irresponsabilidad”, declaró.

Frente a ello, Denisse Miralles confirmó que se dispusieron algunas modificaciones en el presupuesto para cumplir con las becas anunciadas: “Hemos puesto artículos para hacer cambios en el presupuesto. Sí van a tener las becas”, ratificó.