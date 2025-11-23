MEF señala que busca evitar que haya retrasos en la ejecución de obras priorizadas
MEF señala que busca evitar que haya retrasos en la ejecución de obras priorizadas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Con el fin de asegurar, el Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), dispuso la transferencia de S/ 938.8 millones a gobiernos regionales, locales y otras entidades del Estado.

Estos recursos, asignados a través de diversos dispositivos, permitirán financiar proyectos de alto impacto social, así como intervenciones de mitigación y respuesta ante emergencias, mejorando infraestructura y ampliando servicios esenciales para miles de peruanos, según indicó el MEF.

La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, indicó que estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno para garantizar que las inversiones públicas en curso avancen sin interrupciones.

“Estamos priorizando proyectos que impulsan la productividad, dinamizan la economía local, generan empleo inmediato y protegen a la ciudadanía. Nuestro objetivo es que las obras avancen en los tiempos previstos y se concluyan con eficiencia (...)”, señaló.

En ese marco, se destinaron más de S/ 40 millones para ejecutar diecisiete proyectos en saneamiento, transporte, agropecuaria, salud, educación, seguridad ciudadana y desarrollo urbano.

Recursos para enfrentar desastres

Además, se autorizó la transferencia de más de S/ 52 millones a favor de gobiernos locales para ejecutar 31 proyectos en saneamiento, transporte, agropecuaria, salud, educación, vivienda y desarrollo urbano, beneficiando a comunidades de Ayacucho, Apurímac, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Lima, Loreto, Pasco y San Martín.

Asimismo, se aprobó un monto superior a S/ 109 millones a dos gobiernos regionales y 72 gobiernos locales para financiar 117 intervenciones priorizadas por el Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (FONDES).

Estos recursos permitirán reducir riesgos climáticos y fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias en Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lambayeque, Piura, San Martín, Puno y Pasco.

Por otro lado, se autorizó una transferencia que supera los para garantizar la continuidad de ocho proyectos en Áncash, La Libertad, Lima Provincias, Ica y Lambayeque.

Estas obras están orientadas a reducir el riesgo de desbordes y activaciones en zonas vulnerables de las cuencas de los ríos Cañete, Lacramarca, Casma, Huarmey y Motupe, protegiendo viviendas, infraestructura local y áreas productivas.

Continuidad para la Línea 2 del Metro

En materia de transporte, se aprobó la transferencia de más de S/ 384 millones al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para asegurar la continuidad de la Línea 2 y el Ramal Av. Faucett–Gambetta del Metro de Lima y Callao. Estos recursos permitirán garantizar el avance sostenido del proyecto.

De igual forma, se asignó S/ 7.3 millones a la Municipalidad Distrital de Cochabamba (Áncash) para la reconstrucción del puesto de salud Pumapucllanan I-1; mientras que a través de otro dispositivo destinó S/ 14.7 millones al Gobierno Regional de Madre de Dios para ejecutar siete proyectos en salud y educación.

Finalmente, se autorizó más de S/ 13 millones para el mantenimiento del Buque de Investigación Científica José Olaya Balandra y para inversiones en mercados de abastos de Cajamarca y Loreto.

Todas estas medidas -remarcó el MEF- están alineadas con la política del Ejecutivo de promover una ejecución eficiente y responsable, priorizando proyectos que cuentan con expediente técnico aprobado o contrato vigente para evitar retrasos, ampliaciones de plazo o sobrecostos.

“Con ello, el Gobierno reafirma su compromiso de impulsar una inversión pública que genere beneficios reales y tangibles para la población, fortaleciendo la reactivación económica y garantizando que las obras continúen avanzando en los territorios”, puntualizó.

