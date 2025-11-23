Con el fin de asegurar la continuidad de obras estratégicas en 22 regiones del país, el Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), dispuso la transferencia de S/ 938.8 millones a gobiernos regionales, locales y otras entidades del Estado.

Estos recursos, asignados a través de diversos dispositivos, permitirán financiar proyectos de alto impacto social, así como intervenciones de mitigación y respuesta ante emergencias, mejorando infraestructura y ampliando servicios esenciales para miles de peruanos, según indicó el MEF.

La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, indicó que estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno para garantizar que las inversiones públicas en curso avancen sin interrupciones.

LEA TAMBIÉN: MEF transfiere recursos para acelerar la organización de los Juegos Bolivarianos

“Estamos priorizando proyectos que impulsan la productividad, dinamizan la economía local, generan empleo inmediato y protegen a la ciudadanía. Nuestro objetivo es que las obras avancen en los tiempos previstos y se concluyan con eficiencia (...)”, señaló.

En ese marco, se destinaron más de S/ 40 millones para ejecutar diecisiete proyectos en saneamiento, transporte, agropecuaria, salud, educación, seguridad ciudadana y desarrollo urbano.

Recursos para enfrentar desastres

Además, se autorizó la transferencia de más de S/ 52 millones a favor de gobiernos locales para ejecutar 31 proyectos en saneamiento, transporte, agropecuaria, salud, educación, vivienda y desarrollo urbano, beneficiando a comunidades de Ayacucho, Apurímac, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Lima, Loreto, Pasco y San Martín.

Asimismo, se aprobó un monto superior a S/ 109 millones a dos gobiernos regionales y 72 gobiernos locales para financiar 117 intervenciones priorizadas por el Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (FONDES).

Estos recursos permitirán reducir riesgos climáticos y fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias en Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lambayeque, Piura, San Martín, Puno y Pasco.

Por otro lado, se autorizó una transferencia que supera los S/ 317 millones a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) para garantizar la continuidad de ocho proyectos en Áncash, La Libertad, Lima Provincias, Ica y Lambayeque.

Estas obras están orientadas a reducir el riesgo de desbordes y activaciones en zonas vulnerables de las cuencas de los ríos Cañete, Lacramarca, Casma, Huarmey y Motupe, protegiendo viviendas, infraestructura local y áreas productivas.

Continuidad para la Línea 2 del Metro

En materia de transporte, se aprobó la transferencia de más de S/ 384 millones al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para asegurar la continuidad de la Línea 2 y el Ramal Av. Faucett–Gambetta del Metro de Lima y Callao. Estos recursos permitirán garantizar el avance sostenido del proyecto.

De igual forma, se asignó S/ 7.3 millones a la Municipalidad Distrital de Cochabamba (Áncash) para la reconstrucción del puesto de salud Pumapucllanan I-1; mientras que a través de otro dispositivo destinó S/ 14.7 millones al Gobierno Regional de Madre de Dios para ejecutar siete proyectos en salud y educación.

Finalmente, se autorizó más de S/ 13 millones para el mantenimiento del Buque de Investigación Científica José Olaya Balandra y para inversiones en mercados de abastos de Cajamarca y Loreto.

Todas estas medidas -remarcó el MEF- están alineadas con la política del Ejecutivo de promover una ejecución eficiente y responsable, priorizando proyectos que cuentan con expediente técnico aprobado o contrato vigente para evitar retrasos, ampliaciones de plazo o sobrecostos.

“Con ello, el Gobierno reafirma su compromiso de impulsar una inversión pública que genere beneficios reales y tangibles para la población, fortaleciendo la reactivación económica y garantizando que las obras continúen avanzando en los territorios”, puntualizó.