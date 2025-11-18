La respuesta del MEF no es satisfactoria para el JNE. Mientras que desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la postura es que el aumento del presupuesto para las Elecciones Generales 2026 sea atendido de forma “gradual”, desde el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) califican de “absurdo” empezar a negociar desde el próximo año, considerando que ya se conoce el monto que se necesita para ejecutar el proceso. Así lo dijo a Gestión, Roberto Burneo, titular del organismo electoral.
