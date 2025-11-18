“Lo que pretende el Ministerio de Economía es que nos sentemos a negociar, a partir de enero, luego de la aprobación de la ley de presupuesto, los recursos para elecciones generales y para elecciones subnacionales, lo cual es imposible. O realmente muy ambicioso, por ponerlo en una perspectiva más positiva”, cuestionó.

“Es absurdo, porque ya saben cuántos tenemos que gastar”, agregó.

Y es que en síntesis, Burneo precisó que el sistema electoral requiere S/ 936 millones para garantizar todos los procesos del 2026 -elecciones generales, elecciones regionales, municipales y de centros poblados-, pero que la propuesta del MEF solo asigna S/ 390.51 millones.

“Prácticamente el 41% de lo que necesitamos”, señala el titular del JNE.

En contraparte, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, señaló en Cuentas Claras de Canal N que el proceso electoral “está garantizado”. Sin embargo, desde el JNE hacen algunas precisiones: “Es un riesgo de ejecución, de ejecución del proceso electoral”.

El funcionario alertó que algunos procesos podrían quedarse sin financiamiento mínimo.

“Por ejemplo, en elecciones de centros poblados nos han dado cero recursos. Cero recursos. Entonces, por poner un ejemplo, esos no se podrían realizar, ni siquiera intentar hacerlo”, señaló.

¿Se pueden postergar las elecciones?

Al ser consultado, directamente, sobre la posibilidad de una postergación real del proceso electoral, traducido quizá a un cambio en el cronograma de las elecciones, Roberto Burneo fue enfático:

“El cronograma electoral es inalterable. Lo que vamos a hacer es utilizar todas las herramientas que otorga el ordenamiento jurídico”, dijo, aunque admitió que espera no tener que llegar a “las más complejas o a las más delicadas decisiones”.

Una advertencia final

Burneo cerró esta entrevista recordando la obligación del Estado para garantizar las elecciones del 2026:“Un gobierno de transición, entre otras cosas básicas, tiene que garantizar justamente a las elecciones un año electoral muy complejo”.

Y reiteró que el objetivo es preservar la legitimidad del proceso: “Nosotros queremos optimizar que estos procesos sean totalmente ordenados, totalmente transparentes… y sobre todo que permitan… garantizar la confianza en los resultados”.