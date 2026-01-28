¿Cuáles son las características del votante peruano en el 2026? (Foto: Andina)
¿Cuáles son las características del votante peruano en el 2026? (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Camila Vera
mailCamila Vera

El votante peruano ya no exige únicamente planes que dinamicen al país. Así lo explicó Luis Carranza, extitular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), durante el conversatorio denominado Escenario Político y Perspectiva Económica 2026, a cargo de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI).

TE PUEDE INTERESAR

Elecciones 2026: miembros de mesa recibirán una compensación económica de S/ 165
¿Eres peruano y vives en el extranjero? Lo que debes saber para las Elecciones 2026
Elecciones 2026: ONPE establece plazo para presentar primer reporte de gastos de campaña

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.