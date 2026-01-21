Los peruanos durante el verano 2026 poseen un patrón de consumo más racional y selectivo, pero con notorias señales de reactivación en el gasto discrecional, de acuerdo con Mercado Libre, Kantar IBOPE Media, Coolbox y Platanitos.
Con la llegada del verano, las personas buscan soluciones prácticas que les permitan disfrutar la temporada con mayor comodidad, tanto en casa como en la oficina o durante actividades al aire libre.
En ese contexto, Coolbox —retail especializado en tecnología— menciona que la tecnología se consolida como una aliada clave para enfrentar las altas temperaturas, mejorar la experiencia de trabajo híbrido y proteger el bienestar diario.
Según Kantar, el 74% de los peruanos declara que gasta con más cuidado y el 79% evita endeudarse, pero quienes perciben su situación monetaria ‘mejor que hace un año’ subió a 24% (2 puntos porcentuales más que en 2025) y la percepción negativa, cayó en 6pp hasta 25%.
Consumidor digital y que adelanta decisiones
Inés Hochstadter, gerente comercial de Hardlines de Mercado Libre, comenta a Gestión que el eCommerce se convirtió en un eje estructural del consumo estacional, y considera que el consumidor peruano “llega al verano 2026 con un comportamiento más planificado, digital y orientado a maximizar valor”.
Según Hochstadter, las compras típicas del verano, como ventiladores, aires acondicionados, protectores solares y artículos vinculados al regreso a clases, ya no se concentran en el pico de la temporada, sino que se registran compras con varias semanas de antelación. Dicha conducta es impulsada por la búsqueda de mejores precios, stock asegurado y rapidez en el envío.
En esa línea, Ana Laura Barro, CEO de Kantar IBOPE Media, refiere que el consumo se vuelve más selectivo debido al mayor uso de canales digitales para comparar antes de tomar una decisión. Pese a ello, las transacciones siguen siendo omnicanal.
“El comportamiento de compra es más planificado, pero la ejecución combina compras rápidas en físico y online”, puntualiza.
Las fuentes coinciden en que el verano 2026 favorece a categorías que atienden el bienestar, funcionalidad y vida cotidiana:
- Tecnología y electrónica: smartphones, tablets y laptops mantienen liderazgo en Mercado Libre.
- Hogar y climatización: ventiladores y aires acondicionados impulsan la demanda estacional.
- Moda funcional y deportiva: sandalias, zapatillas, sportwear y moda de uso diario.
- Belleza y cuidado personal: protectores solares y cremas humectantes.
- Bebidas hidratantes y gaseosas: crecen en penetración y frecuencia, según Kantar.
La tecnología como aliada
“El verano es una temporada que demuestra cómo la tecnología puede mejorar la experiencia diaria, desde el confort en casa hasta el entretenimiento al aire libre”, comparte Aldo Sarmiento, gerente comercial de Coolbox Perú.
Si se trata de audio, los usuarios optan por modelos portátiles, con resistencia al agua, para playa, piscina, viajes o reuniones en casa.
“En verano, los scooters eléctricos también son una alternativa para movilizarse, especialmente en trayectos cortos”, refiere Sarmiento.
Hábitos de compra según la edad
Kantar identifica que la Generación Z muestra mayor afinidad a la búsqueda y compra online, y también apertura a la novedad; mientras que la Generación X (nacidos entre 1965 y 1981), privilegia el valor, marcas reconocidas y el canal físico.
|Aspecto de compra
|Generación Z
|Generación X
|Enfoque general de consumo
|Selectivo, con mayor apertura a experiencias y lifestyle
|Selectivo, orientado a valor, certeza y funcionalidad
|Apertura a la novedad
|Alta: early adopters (33%) y compra de marcas nuevas (42%)
|Baja: prioriza marcas conocidas (57%)
|Compra impulsiva
|Mayor presencia (33%)
|Menor, consumo más racional
|Influencia social tras la compra por celebridades
|Relevante (34%)
|Baja influencia
|Fidelidad de marca
|Baja
|Alta (62%)
|Preferencia por compra local
|Menor relevancia
|Alta preferencia (68%)
|Tipo de gasto predominante
|Esenciales + moda y experiencias
|Esenciales y bienes duraderos
|Relación con lo digital
|Alta afinidad: 51% dice que comprar online facilita su vida
|Afinidad moderada, mayor confianza en lo físico
“Los jóvenes combinan bienestar, conveniencia y moda, y usan internet para planificar; los adultos mantienen un patrón más racional y presencial”, concluye Barro.
Qué tan dispuestos están los peruanos a gastar
Desde Mercado Libre revelan que en las categorías prioritarias, se proyectan crecimientos superiores al 30%, apoyados en promociones, logística eficiente y métodos de pago flexibles.
Pedro Mont, director de Platanitos, señala que, gracias a la liberación de fondos y mejoras en las perspectivas económicas, se espera un incremento en el gasto discrecional frente al verano 2025. El ticket promedio para calzados oscilaría entre S/ 70 y S/ 90.
Para lo que resta del verano, se espera un repunte de sandalias playeras, sandalias casuales y sandalias flats.
