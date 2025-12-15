Helmut Cáceda, presidente de Capece, destacó que el ecommerce en Perú ha experimentado un crecimiento acelerado en 2025, impulsado en gran medida por las campañas promocionales del último trimestre. Un ejemplo claro fue el Black Friday, donde las transacciones online aumentaron un 40% respecto al 2024. “Fue uno de los crecimientos más altos registrados en Latinoamérica”, resaltó a Gestión.

Este auge se reflejó especialmente en categorías como hogar (56%), infantil (42%), juguetes (38%), gadgets (72%), tecnología (33%) y moda (28%). “El 33% de las compras durante el Black Friday se realizaron por canales online. Para ponerlo en perspectiva, en 2019 esa cifra apenas alcanzaba el 5%. El salto ha sido significativo”, añadió.

LEA TAMBIÉN: MercadoLibre pide normas más estrictas para rivales asiáticos Temu y Shein

Boom navideño online: tres de cada 10 compra en plataformas transfronterizas

Las expectativas para la campaña navideña también muestra señales sólidas de expansión. Muchos consumidores ya han comenzado a adelantar sus compras online desde el Black Friday, pues los gastos por Navidad suelen ser programadas y no responden al impulso del momento.

“Estamos viendo una tendencia clara: los peruanos están adquiriendo productos en marketplaces asiáticos, anticipándose entre dos a tres semanas para recibir sus pedidos a tiempo. Hoy, el 33% de las compras navideñas ya se realiza en plataformas transfronterizas”, explicó.

Según el gremio, el pico de compras online durante Navidad suele concentrarse en la semana previa al 25 de diciembre. De cumplirse sus proyecciones, la campaña navideña en el canal online cerraría con un crecimiento superior al 18% respecto al 2024. “Las categorías que mostrarían mayor dinamismo serían regalos, mejoramiento del hogar, decoración, viajes, electrodomésticos y tecnología”, señaló.

LEA TAMBIÉN: Sharf proyecta 300 puntos logísticos y evalúa más adquisiciones de startups con foco en IA

E-commerce superaría US$ 23,000 millones este año en Perú, ¿Qué lo impulsa?

Al cierre de este año, el comercio electrónico en Perú podría registrar un crecimiento del 50%, impulsado por la expansión del uso de billeteras digitales, que ha dinamizado los pagos de bienes y servicios digitales.

Entre enero y septiembre, el ecommerce movilizó US$ 19,900 millones. De este monto, el 35.8% (unos US$ 7,100 millones) corresponde a transacciones realizadas con billeteras digitales, consolidándose como el medio de pago de mayor crecimiento. “Es probable que este año supere los US$ 23,000 millones en volumen total de compras online”, estimó el presidente del gremio.

Actualmente, las billeteras digitales generan el 59% de las transacciones en ecommerce, con 585 millones de operaciones en los primeros nueve meses del año. De estas, el 14% corresponde a pagos en comercios no presenciales, es decir, online.

“Los productos que concentran más operaciones mediante billeteras digitales corresponden al pago de bienes y servicios, como luz, agua y telefonía. Además, el segmento de videojuegos viene registrando un crecimiento sostenido dentro de este medio de pago”, detalló.

E-commerce en Perú crecerá en 2026 con pagos móviles como impulsores

El Perú sigue rezagado frente a países como Chile en cuanto a la compra de productos tangibles a través de canales digitales. Además, el ticket promedio de compra con billeteras digitales (S/ 50) es significativamente menor a lo registrado con tarjetas de crédito (S/ 340).

A pesar de ello, cada vez más comercios electrónicos están incorporando el botón de pago con Yape, incluyendo plataformas internacionales como Temu y Aliexpress. “Yape concentra el 87% de las transacciones realizadas mediante billeteras digitales en el comercio electrónico a nivel nacional”, destacó.

Para 2026, se espera que el comercio electrónico en Perú continúe creciendo. Aunque el gremio aún no cuenta con una proyección concreta debido a que será un año electoral, uno de los principales impulsores será el uso de billeteras digitales para pagos en comercios no presentes.

‘Está ganando participación de mercado, eso es definitivo. Seguirá aumentando en número de transacciones y usuarios. Consideramos que la usabilidad y la experiencia del usuario son los factores clave. Los consumidores quieren que los pagos estén al alcance de un clic", comentó.

Más datos sobre el comercio electrónico

Plataformas asiáticas. Temu, Aliexpress y Shein han experimentado un crecimiento notable: mientras que en 2020 apenas superaban el millón de visitas mensuales, hoy registran más de 30 millones al mes. Actualmente Temu es el ecommerce con más visitas en Perú.

Temu, Aliexpress y Shein han experimentado un crecimiento notable: mientras que en 2020 apenas superaban el millón de visitas mensuales, hoy registran más de 30 millones al mes. Actualmente Temu es el ecommerce con más visitas en Perú. Billeteras digitales. En 2019, las billeteras digitales representaban apenas el 3% del volumen del comercio electrónico. Sin embargo, en solo cinco años han escalado rápidamente al primer lugar, impulsadas principalmente por su practicidad. " Creemos que todavía no han llegado a su techo y continuará creciendo", indicó el presidente del gremio.

En 2019, las billeteras digitales representaban apenas el 3% del volumen del comercio electrónico. Sin embargo, en solo cinco años han escalado rápidamente al primer lugar, impulsadas principalmente por su practicidad. " indicó el presidente del gremio. Mercado logístico. El mercado logístico ecommerce en Perú alcanzó un valor estimado de US$ 332 millones en 2024, impulsado principalmente por el crecimiento sostenido de las ventas online y las entregas a domicilio.

El mercado logístico ecommerce en Perú alcanzó un valor estimado de US$ 332 millones en 2024, impulsado principalmente por el crecimiento sostenido de las ventas online y las entregas a domicilio. Alcance. En 2019, el 90% de las entregas del comercio electrónico se concentraban en Lima. Hoy, esa participación se ha reducido al 67%, mientras que las provincias ya representan el 33% de las compras online.