Actualmente, Temu es el ecommerce con más visitas en Perú. (Foto: Difusión)
Edgar Velito
El comercio electrónico en Perú atraviesa una fase de expansión sostenida durante 2025, marcada por cambios en los hábitos de consumo, el uso masivo de billeteras digitales y el ingreso consolidado de plataformas transfronterizas. De acuerdo con la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Capece), este crecimiento se ha intensificado durante las campañas estacionales y podría mantenerse con mayor fuerza en 2026.

